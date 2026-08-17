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Jorge Martínez: más de 35 vitrolas y gramófonos en Rancagua

Su afición nació escuchando tangos con sus abuelos y hoy recorre ferias de Chile y el extranjero en busca de máquinas mecánicas.
Jorge Martínez junto a su colección de vitrolas y gramófonos en Rancagua
Jorge Martínez conserva más de 35 vitrolas, gramófonos y tocadiscos antiguos reunidos en Chile y el extranjero

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La colección de vitrolas y gramófonos de Jorge Martínez supera los 35 aparatos. El rancagüino los ha encontrado en ferias, mercados digitales y viajes al extranjero. Algunos son portátiles; otros ocupan un mueble completo. Todos representan etapas de la reproducción sonora anterior al dominio de los equipos eléctricos.

El vínculo comenzó en su infancia. Sus abuelos escuchaban tango diariamente en una vitrola y aquella escena convirtió la música en una puerta hacia el pasado. Martínez describe a muchos coleccionistas como «almas viejas» que buscan recuperar una época a través de los objetos.

Vitrolas, gramófonos y tocadiscos

La muestra reúne vitrolas a cuerda, gramófonos con bocina y tocadiscos antiguos. Aunque en el uso cotidiano los nombres pueden mezclarse, las piezas no son idénticas. La publicación debe mantener la identificación entregada por el coleccionista y, cuando sea posible, registrar fabricante, modelo, número de serie y tipo de reproducción.

vitrolas
Vitrolas que han sido adquiridas tanto en Chile como el extranjero.

Del cilindro de Edison al disco de Berliner

Thomas Edison presentó en 1877 un fonógrafo capaz de grabar y reproducir sonido; sus primeros registros utilizaron papel de estaño y después cilindros. En 1887, Emile Berliner patentó desarrollos que condujeron al gramófono comercial y al disco plano de corte lateral.

El Smithsonian destaca que el sistema de Berliner facilitó producir múltiples copias desde una grabación maestra. Ese cambio ayudó a que el disco ganara terreno frente al cilindro. La historia técnica entrega contexto a la colección sin asumir que todos los aparatos de Martínez pertenecen a esos primeros modelos.

Cómo produce sonido una vitrola a cuerda

El aparato no necesita electricidad. Una manivela carga el resorte y un sistema de engranajes hace girar el disco. La aguja sigue el surco; su vibración pasa a un diafragma y luego se amplifica mediante la bocina o la caja del mueble. El resultado depende del estado del mecanismo, la aguja y el disco.

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Dar cuerda en exceso o utilizar una aguja inadecuada puede dañar piezas delicadas. Esta nota explica el principio general, pero no sustituye una guía de restauración. Cualquier intervención debe considerar el modelo, los materiales y la conservación del objeto.

colección de tocadiscos antiguos
Su colección incluye vitrolas a cuerda, gramófonos con bocina y tocadiscos antiguos.

Ferias, viajes y una búsqueda internacional

Martínez ha adquirido piezas en ferias persas, el Persa Bío-Bío, Marketplace y viajes a Suecia y Estados Unidos. Cada hallazgo exige evaluar funcionamiento, repuestos, transporte y espacio. El crecimiento de la colección ya ocupa una parte importante de su hogar.

Durante la entrevista estimó que una vitrola portátil podía costar alrededor de 200 mil pesos y que los muebles alcanzaban valores mayores. La cifra es una referencia personal tomada en 2026, no una tasación ni un precio vigente. Estado, marca, procedencia y restauraciones pueden cambiar por completo el valor.

El fonógrafo de cilindro como pieza soñada

A pesar del espacio disponible, continúa atento a nuevos aparatos. Su «santo grial» sería un fonógrafo original de cilindro, una pieza que conectaría directamente su colección con los primeros sistemas de reproducción grabada.

Los discos que acompañan estas máquinas tienen su propia historia. La colección de vinilos chilenos de Pablo Osorio se enfoca en ediciones, artistas y patrimonio musical. Esta separación permite que una URL responda por los aparatos y la otra por los soportes.

La historia de Jorge forma parte de la guía de coleccionistas de Rancagua, junto con monedas, billetes, figuras y herramientas.

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de Rancagua
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medallas chilenas
Más de 500
vinilos
Herramientas antiguas
de carpintería
Más de 300
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