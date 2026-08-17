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Municipalidad de San Fernando avanza en principio de acuerdo para regularizar terreno de Termas del Flaco

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El pasado viernes, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, junto a la senadora Alejandra Sepúlveda, los concejales Marta Cádiz y Juan Muñoz, y la junta de vecinos de Termas del Flaco, sostuvieron una reunión de trabajo con la contralora regional de O’Higgins, Rocío Ortiz.

En la instancia, las autoridades expusieron ante el órgano contralor el trabajo conjunto que están desarrollando los distintos actores para regularizar la situación del terreno y el urbanismo del sector, un avance que permitirá potenciar su oferta comercial y turística.

En concreto, se dio a conocer un principio de acuerdo para explorar la fórmula de un arrendamiento que permita dar inicio al proceso de urbanización de Termas del Flaco, paso que marca un antes y un después para el desarrollo turístico de la localidad.

Al respecto, el alcalde Pablo Silva Pérez señaló: «Se trata de un problema de más de 50 años, donde nunca hubo la capacidad de solucionarlo ni la firmeza de un municipio para defender el patrimonio municipal. Hoy, en una mesa de trabajo con los comerciantes, estamos llegando a la posibilidad de un acto administrativo que, a través de un arriendo y del reconocimiento de la deuda de contribuciones, les permita regularizar su situación».

Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda destacó el trabajo articulado entre los distintos actores: «Hoy todas las partes están tratando de unificar criterios y buscar una forma de solucionar esto cuanto antes. Quisimos conversar con la contralora para que conociera el trabajo que se está realizando y avanzar en la regularización, primero desde el punto de vista de los terrenos, pero también pensando en la vivienda, la urbanización y una mejor infraestructura para recibir a los turistas que nos visitan desde todo el país».

Finalmente, el jefe comunal proyectó los alcances de este avance para el futuro turístico de San Fernando: «Salimos de la Contraloría Regional más contentos y optimistas: vamos a seguir trabajando y estoy seguro de que llegaremos a la solución final, que le permitirá no solo a los sanfernandinos, sino a todo el mundo, disfrutar de la calidad de nuestras aguas termales y de lo hermoso de este paisaje. Es un paso histórico para potenciar el turismo en la comuna».

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