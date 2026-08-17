O’Higgins apuesta por una Escuela de Carabineros para aumentar la dotación policial en la región

Contar con una Escuela de Formación de Carabineros en la región de O’Higgins es uno de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno Regional para fortalecer la seguridad pública. La iniciativa busca emplazarse en un terreno de propiedad de Codelco, ubicado en Machalí, cuya eventual cesión es gestionada por el gobernador regional, Pablo Silva Amaya, junto a distintas autoridades nacionales y regionales.

FORMAR CARABINEROS EN LA REGIÓN PARA AUMENTAR LA DOTACIÓN

La propuesta surge como respuesta a la necesidad de aumentar la dotación policial en la región y formar nuevos efectivos sin que deban trasladarse a otras zonas del país. Para ello, el Gobierno Regional está dispuesto a destinar cerca de $30 mil millones para construir un moderno recinto que considere áreas académicas, de entrenamiento policial, infraestructura deportiva, dormitorios, comedores y los espacios necesarios para la formación de los futuros Carabineros.

Uno de los principales beneficios del proyecto permitiría que una parte importante de los funcionarios formados permanezca prestando servicios en O’Higgins. Actualmente, el compromiso planteado por la institución policial considera que el 30% de los egresados quede destinado a la región, porcentaje que el gobernador Pablo Silva Amaya espera incrementar durante las conversaciones con el alto mando institucional.

«El compromiso que hay del director nacional de Carabineros es que un porcentaje importante de los jóvenes preparados se queden aquí en la región, un porcentaje que hasta el momento nos parece bajo, que es el 30% de la dotación, pero es parte de la conversación que tenemos que tener con los altos mandos para que efectivamente haya una mayor dotación de Carabineros en la región de O’Higgins», explicó el gobernador.

Silva Amaya agregó que «mientras está la preparación de estos profesionales, ellos también estarán trabajando en distintas tareas dentro de la región; por lo tanto, habrá un aumento importante en la dotación de Carabineros para O’Higgins», dijo.

Autoridades regionales y representantes de Carabineros participaron en las gestiones con el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, que buscan concretar la instalación de una escuela de formación policial en la región de O’Higgins.

INVERSIÓN REGIONAL PARA CONCRETAR UNA OBRA DE ALCANCE NACIONAL

Otro de los aspectos que marca esta iniciativa es su modelo de financiamiento. Aunque la construcción de una escuela de formación de Carabineros corresponde habitualmente al Gobierno Central, el Gobierno Regional decidió impulsar la inversión con recursos propios para acelerar su materialización y asegurar que el proyecto se concrete en O’Higgins.

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«Este es un proyecto que debiera ser financiado como muchos otros por el nivel central. La diferencia está en cuándo se hace, y en ese sentido a nosotros como Gobierno Regional y Consejo Regional nos interesa que este proyecto se realice lo antes posible. Podría darse que el Gobierno Central no tenga los recursos y no se instale una Escuela de Formación de Carabineros en la región de O’Higgins, y a nosotros nos interesa que sí se instale, por eso vamos a hacer los esfuerzos para aportar con la inversión», sostuvo Silva Amaya.

El gobernador agregó que la seguridad pública constituye la principal prioridad de la administración regional y que esta iniciativa se suma a otras inversiones impulsadas por el Gobierno Regional, como la instalación de pórticos de televigilancia, la renovación del parque vehicular de Carabineros, equipamiento para la Policía de Investigaciones, Bomberos y diversos proyectos de seguridad comunal.

GESTIONES CON CODELCO PARA CONSEGUIR EL TERRENO EN MACHALÍ

En el marco de esta iniciativa, el gobernador Silva Amaya se reunió en Santiago con el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien manifestó su disposición a analizar una fórmula que permita evaluar la eventual cesión del terreno donde se proyecta construir el plantel. En el encuentro participaron además la delegada presidencial regional, Susana Pinto; el senador Javier Macaya; y el jefe de la VI Zona de Carabineros, general Guillermo Bohle, quienes manifestaron su respaldo a la iniciativa que busca convertir a O’Higgins en una nueva región formadora de Carabineros y fortalecer la presencia policial en el territorio.

«Asistimos a una reunión con el presidente de Codelco porque identificamos un terreno espectacular en Machalí para construir el plantel. Sería fantástico que Codelco ceda el terreno y colabore con la seguridad pública de nuestra región», afirmó Pablo Silva Amaya.

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco manifestó su disposición a revisar los alcances de la propuesta y analizar una eventual figura que permita evaluar la cesión del terreno a Carabineros.

El gobernador regional Pablo Silva se reunió con el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, para gestionar la eventual cesión del terreno donde se proyecta construir la Escuela de Formación de Carabineros en Machalí.

RESPALDO DE CARABINEROS AL PROYECTO

Posteriormente, el gobernador regional visitó la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo, donde sostuvo una reunión con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, para abordar los detalles de la iniciativa, señalando que «todo va en beneficio del desarrollo de la región y en algo tan valioso que es la seguridad de todos los ciudadanos y que es lo que nosotros queremos trabajar».

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En tanto, el jefe de Zona O’Higgins de Carabineros, general Guillermo Bohle destacó «queremos crear un polo de la seguridad en la región de O’Higgins, donde podamos formar a nuestros alumnos, capacitarlos y retroalimentarlos sin tener que salir de la región».