Pablo Osorio y sus 500 vinilos: una colección para escuchar la historia

La colección de vinilos chilenos de Pablo Osorio forma parte de un conjunto cercano a 500 discos. Aunque escucha música de los años ochenta, grabaciones japonesas, repertorio clásico y producciones internacionales, eligió mostrar piezas nacionales para destacar el valor histórico del formato.

Su afición comenzó en la infancia, cuando oía discos en la casa de su abuela. Años después, al empezar a trabajar, pudo comprar sus propios ejemplares. Hoy el vinilo no es un objeto inmóvil: intenta escuchar dos discos cada día y comparte ese momento con su hijo.

Vinilos que rescatan el patrimonio de la música nacional. Foto: Marco Lara.

Un Quilapayún de 1972 que volvió a sonar

Entre sus piezas más significativas conserva una edición chilena de Quilapayún fechada en 1972. La encontró sellada y decidió abrirla para escucharla. Para Osorio, mantener el disco cerrado no tenía más sentido que recuperar la música y el contexto histórico que el objeto preservaba.

La decisión muestra que cada colección establece sus propios criterios. Algunas personas priorizan el estado intacto; otras valoran el uso para el que la pieza fue creada. En este caso, la escucha forma parte del vínculo con el ejemplar.

Entre las piezas más valiosas de su colección sobresale un álbum de Quilapayún, edición chilena de 1972.

El Mundial, Violeta Parra y Víctor Jara

La selección incluye un disco original relacionado con el Mundial de Chile 1962 y primeras ediciones de intérpretes nacionales. Violeta Parra, Víctor Jara y Los Huasos Quincheros aparecen dentro de un recorrido que combina música popular, memoria política y transformaciones de la industria discográfica.

El año, el sello, el país de fabricación, la carátula y la matriz permiten distinguir una edición de otra. El texto publicable debe describir las piezas que aparecen en las fotografías y evitar llamar «primera edición» a un ejemplar sin revisar esos datos.

Anuncios

Un homenaje a Óscar Castro con valor local

Uno de los discos que más aprecia es un homenaje al poeta rancagüino Óscar Castro. Osorio explica que para él vale más que una edición de alta circulación de The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, porque el álbum internacional continúa reeditándose y la grabación dedicada a Castro difícilmente volverá al catálogo.

Un vinilo homenaje a Oscar Castro, una de las piezas más valiosas de la colección.

La comparación no establece un precio universal. Explica el valor cultural que el coleccionista asigna a una obra escasa y relacionada con Rancagua. El archivo de El Rancagüino sobre el homenaje musical a Óscar Castro aporta contexto sobre Los Cuatro de Chile y las interpretaciones de Humberto Duvauchelle.

Escuchar, seleccionar y dejar espacio

Pablo vende ocasionalmente discos que ya no escucha para liberar espacio y financiar nuevas búsquedas. Aclara que no se trata de una actividad comercial permanente. La rotación le permite mantener una colección viva y concentrada en los ejemplares que todavía forman parte de su rutina.

El cuidado del formato exige manipular el disco por los bordes, conservarlo en una funda adecuada y evitar calor, humedad o presión que puedan deformarlo. Antes de añadir recomendaciones técnicas más detalladas, conviene validarlas con una fuente de conservación especializada.

El soporte y la máquina no son la misma búsqueda

Esta entrada se centra en discos y ediciones. La colección de vitrolas y gramófonos de Jorge Martínez desarrolla los aparatos mecánicos que reproducen grabaciones antiguas. Separar soporte y equipo evita que ambas URL compitan por una consulta genérica sobre música del pasado.

La historia de Pablo forma parte de la guía de coleccionistas de Rancagua, donde figuras, monedas, billetes y herramientas muestran otras maneras de construir memoria material.