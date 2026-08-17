Palestino remonta y golea 5-1 a Huachipato en un festival de fútbol

Huachipato se fue con las manos vacías en la fecha 19, tras una contundente derrota por 5-1 ante Palestino en el imperial de La Cisterna. Los goles del partido para el local los anotaron Sebastián Gallegos (46' 1T), Ronnie Fernández (1' 2T), Ian Alegría (4' 2T), Francisco Montes (41' 2T) y Gonzalo Tapia (50' 2T, de penal). Mientras que el gol de visitante lo hizo Lionel Altamirano (39' 1T).

El desempeño Ian Alegría lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Palestino mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.

Dilan Zúñiga dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Palestino fue importante .

El estratega de Palestino, Guillermo Farré, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Sebastián Pérez en el arco; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco y Dilan Zúñiga en la línea defensiva; Sebastián Gallegos, Dylan Glaby, Jonathan Benítez, Joe Abrigo y César Munder en el medio; y Ronnie Fernández en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Jaime García salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Christian Bravo bajo los tres palos; Guillermo Guaiquil, Cristian Toro, Rafael Caroca y Lucas Velásquez en defensa; Claudio Sepúlveda, Mario Briceño, Javier Cárcamo, Maicol León y Cris Martínez en la mitad de cancha; y Lionel Altamirano en la delantera.

Cristian Galaz Sepúlveda fue designado como el árbitro principal del encuentro en el imperial de La Cisterna.

En la siguiente jornada Palestino se enfrentará de visitante ante O'Higgins y Huachipato disputará el juego de local frente a Deportes Limache.

Con este resultado, el anfitrión acumula 30 puntos a lo largo del certamen y ocupa el cuarto puesto. Por su parte, la visita suma 24 unidades y se ubica en el décimo primer lugar.

Cambios en Palestino

35' 1T – Salió Jonathan Benítez por Ian Alegría

75' 2T – Salieron Ronnie Fernández por Gonzalo Tapia y Joe Abrigo por Francisco Montes

90' 2T – Salieron Sebastián Gallegos por Nicolás Meza y César Munder por José Bizama

Amonestados en Palestino:

37' 1T Bryan Carrasco (Insultar o desaprobar al árbitro) y 26' 2T Enzo Roco (Conducta antideportiva)

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Cambios en Huachipato

58' 2T – Salió Javier Cárcamo por Ezequiel Cañete

71' 2T – Salieron Cris Martínez por Luciano Arriagada y Maicol León por Álvaro Abarzua

82' 2T – Salió Claudio Sepúlveda por Carlos Herrera

Amonestados en Huachipato:

47' 1T Claudio Sepúlveda (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 30' 2T Luciano Arriagada (Conducta antideportiva)

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