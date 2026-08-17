Raúl Canales: más de 300 billetes chilenos y una pasión por la notafilia

La colección de billetes chilenos antiguos de Raúl Canales supera las 300 piezas. Su abuelo conservaba algunos ejemplares y ese primer contacto despertó una afición que el rancagüino desarrolla desde hace más de una década. Con el tiempo se especializó en papel moneda nacional.

La notafilia estudia y reúne billetes y otros documentos de papel moneda. Está relacionada con la numismática, aunque esta última suele asociarse principalmente con monedas y medallas. Las estampillas corresponden a la filatelia y no deben incluirse en la definición utilizada por esta entrada.

Fechas, firmas y series cambian una pieza

Dos billetes con el mismo valor nominal pueden pertenecer a emisiones diferentes. El año, las firmas, la serie, el banco emisor, el diseño y el estado de conservación ayudan a identificar variantes y rarezas. Por eso Canales no busca únicamente completar denominaciones.

El coleccionista explica que reunir todas las series sería una tarea prácticamente interminable. La cantidad de combinaciones transforma el catálogo en una guía para ordenar la búsqueda, registrar faltantes y evitar que dos ejemplares parecidos se confundan.

Su colección está engrosada, principalmente, por billetes chilenos.

Los bancos particulares y el papel moneda del siglo XIX

Entre sus piezas más antiguas conserva un billete de un banco particular de Curicó, fechado aproximadamente en la década de 1880. El Banco Central documenta que los bancos privados quedaron autorizados legalmente desde 1860 para emitir billetes convertibles y que ese sistema antecedió a la centralización de la emisión.

En 1898 se prohibió a los bancos continuar emitiendo mientras persistiera la inconvertibilidad, una restricción que terminó siendo permanente. El Banco Central de Chile fue creado en 1925 y desde entonces asumió la emisión monetaria nacional. Estas fechas corrigen la formulación simplificada del original sin cambiar el recorrido personal de Canales.

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Un billete fiscal de dos pesos y las llamadas sábanas

Canales destaca un billete de dos pesos correspondiente a la emisión fiscal de 1898. También conserva piezas de la República de Chile y un billete de 5.000 pesos de 1940, perteneciente a la serie conocida popularmente como «las sábanas» por su gran formato.

Los billetes de bancos particulares son especialmente difíciles de encontrar, según su experiencia, sobre todo cuando conservan firmas originales. La publicación debe acompañar cada imagen con denominación, emisor y fecha visibles, sin asignar rareza o autenticidad únicamente por apariencia.

Años de búsqueda se ven reflejados en esta importante colección de billetes.

Originales, falsificaciones de época y procedencia

Raúl señala que los ejemplares de su colección son originales. También reconoce que existen falsificaciones de época que algunas personas catalogan y coleccionan como documentos históricos. La autenticidad debe atribuirse a su testimonio hasta contar con revisión de un especialista o ficha técnica.

Para ampliar el conjunto recurre a tiendas especializadas y al Persa Bío-Bío, donde mantiene contacto con comerciantes y coleccionistas. Registrar procedencia, fecha de compra y antecedentes del ejemplar reduce confusiones y ayuda a preservar la historia de cada pieza.

Una afición con precios muy distintos

Durante la entrevista explicó que existen billetes accesibles desde alrededor de mil pesos y ejemplares escasos que pueden superar el millón. Son referencias personales del mercado en 2026, no una tasación. El valor depende de autenticidad, rareza, demanda, estado, firmas y procedencia.

Canales subraya que mantiene la afición sin afectar otras prioridades familiares. Esa relación responsable con el presupuesto forma parte de su historia, pero no constituye consejo de inversión. Comprar papel moneda con expectativa de rentabilidad implica riesgos y requiere conocimiento especializado.

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Billetes y monedas, dos búsquedas relacionadas

La colección de monedas y medallas chilenas de Héctor Osorio desarrolla las piezas metálicas, fichas y objetos conmemorativos. El enlace entre ambas entradas ayuda a comprender disciplinas cercanas sin hacer que las dos compitan por «numismática chilena» como frase principal.

La historia de Raúl forma parte de la guía de coleccionistas de Rancagua, junto con figuras, música, aparatos sonoros y herramientas antiguas.