Residencia femenina Santo Tomás Rancagua: alojamiento para estudiar sin viajar a diario

La residencia femenina Santo Tomás Rancagua ofrece, según los antecedentes entregados para este reportaje de 2026, alojamiento gratuito y compartido a estudiantes que viven lejos de la sede. El hogar se encuentra próximo al campus y busca evitar que las alumnas dependan diariamente de trayectos extensos o de una mudanza sin apoyo.

La iniciativa abrió en Rancagua en 2014, dato documentado por el anuario institucional de Santo Tomás. Para la edición aniversario, la casa de estudios informó que durante sus primeros diez años alrededor de 60 estudiantes habían egresado tras pasar por este apoyo. Esa cifra es histórica y no equivale al número actual de cupos.

Un hogar compartido cerca de la sede

La propuesta combina vivienda y convivencia. Monserrat Ibacache, Morelia Leiva, Carla Álvarez y Mykaela Soto describen cómo la cercanía redujo viajes, permitió descansar y abrió una red con otras estudiantes. También debieron distribuir tareas, respetar reglas y adaptarse a compartir espacios con personas que antes no conocían.

El hogar está dirigido a mujeres. Los requisitos, cupos, plazos, documentación y forma de postulación no aparecen reunidos en una página pública institucional reciente localizada durante esta revisión. Por eso deben confirmarse directamente con la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la sede antes de publicar o postular.

La procedencia territorial de las estudiantes

Santo Tomás señaló para el reportaje que un 63% de su matrícula provenía de fuera de la capital regional y que la residencia había recibido casos de distintos puntos del país. Ambos antecedentes requieren fecha y fuente institucional al momento de publicación; no deben presentarse como una estadística permanente ni aplicarse a todo el sistema de educación superior.

Las historias incluidas en esta edición muestran una necesidad concreta en comunas como Palmilla, Pichidegua y Peralillo. La distancia se amplifica cuando existe poca frecuencia de buses, varios transbordos o clases que comienzan antes del primer recorrido disponible.

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Una solución distinta al programa de la UOH

La residencia de Santo Tomás y las residencias estudiantiles de la UOH pertenecen a instituciones y públicos diferentes. No comparten proceso de postulación ni deben aparecer como si fueran una sola red. La pieza de la UOH informa 115 cupos para 2026 y criterios publicados; esta entrada conserva el antecedente del hogar femenino y deja explícitas las verificaciones pendientes.

El debate por más vivienda estudiantil

Manuel Olmos Muñoz, rector de Santo Tomás Rancagua, plantea en el reportaje que una residencia puede igualar oportunidades para quienes desean estudiar lejos de casa, pero que no pueden costear alojamiento. También propone recuperar el antiguo inmueble del Buen Pastor, en el sector de O’Carrol y Freire, para destinarlo a vivienda estudiantil.