Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Residencias estudiantiles UOH: 115 cupos para acortar brechas territoriales

El beneficio funciona en catorce viviendas de Rancagua y San Fernando y prioriza a jóvenes de los primeros siete deciles que cumplen criterios geográficos.
Estudiantes de la UOH comparten un espacio de una residencia universitaria
En 2026, la UOH informó 115 cupos distribuidos en doce residencias de Rancagua y dos de San Fernando.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Las residencias estudiantiles UOH buscan reducir la barrera que representa vivir lejos del campus. La Universidad de O’Higgins informó en abril de 2026 que el programa dispone de 115 cupos distribuidos en 14 residencias: doce en Rancagua y dos en San Fernando, destinadas respectivamente a estudiantes de los campus Rancagua y Colchagua.

El beneficio forma parte de los apoyos de mantención gestionados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Su objetivo no es solo entregar un lugar cercano a clases. La universidad también trabaja con encargadas y encargados de residencia para acompañar la convivencia y conectar a quienes viven allí con otros servicios institucionales.

¿Financiar la Educación Superior? Estudiantes UOH revelan cómo becas y beneficios internos permiten alcanzar sus sueños

Quiénes pueden acceder al programa

La información pública de la UOH indica que el programa tiene cupos limitados y se dirige prioritariamente a estudiantes ubicados dentro de los primeros siete deciles de ingreso. También exige un criterio territorial: provenir de una provincia distinta a la del campus o de un sector aislado dentro de la misma provincia.

Para estudiantes de primer año, la página de admisión señala que la postulación se realiza al momento de la matrícula. Los plazos, documentos y condiciones pueden variar, por lo que la convocatoria vigente y los canales de la DAE son la referencia definitiva antes de postular.

Cómo funciona y se renueva

El programa ofrece alternativas residenciales en convenio con la universidad durante el periodo académico. La continuidad depende de la situación socioeconómica y del avance académico, de acuerdo con las condiciones publicadas por la UOH. Tener el beneficio un año no garantiza su renovación automática.

El reportaje original describía modalidades aplicadas durante la trayectoria académica. Como las páginas públicas vigentes no reproducen íntegramente ese esquema, esta versión se limita a las condiciones confirmadas para 2026. Cualquier modalidad adicional debe validarse directamente con la DAE antes de incorporarla.

Anuncios

Tiempo para estudiar y descansar

Máximo González, de Placilla, y Cristofer Gómez, de Palmilla, son dos de los estudiantes que relatan cómo una residencia cambió su experiencia. La menor dependencia de buses les permitió ordenar mejor sus horarios, asumir responsabilidades domésticas y construir una red en la ciudad donde estudian.

La cercanía no elimina todas las dificultades. Convivir exige acuerdos, distribución de tareas y respeto por los espacios comunes. El programa reconoce ese componente mediante el vínculo con quienes administran las residencias y con los equipos universitarios.

Un apoyo que continúa una política regional

El Rancagüino informó en 2021 sobre las becas de mantención de la UOH, entre ellas residencia, alimentación y movilización. La actualización de 2026 conserva la intención de ampliar oportunidades, pero incorpora la cifra vigente y el detalle de las 14 residencias. Así, la nueva entrada complementa el archivo sin duplicarlo.

El programa es una de las respuestas institucionales del especial sobre estudiar lejos de casa. La experiencia de Santo Tomás Rancagua se aborda por separado porque atiende a otro público y requiere condiciones de consulta propias.

Estudiar lejos
de casa
Salud mental
lejos de casa
Voces estudiantes
lejos de casa
Benjamín y Sofía:
amor rancagüino
en Santiago
Residencia femenina
Santo Tomás
Anuncios
1 florindo nuñez ramos
Estudio Contable y Tributario Florindo Núñez Ramos: más de cuatro décadas de ética y liderazgo en contabilidad
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
image (1)
MOVI: la nueva app creada en la región que prioriza la seguridad y el trato justo
2 LA VITORIA
Sombrerería La Victoria: un oficio único con casi un siglo de tradición en Rancagua
Anuncios
Richard Andrade C
El Rancagüino: una historia de 111 años escrita junto a O’Higgins
Paisaje cordillerano de Rengo asociado a la leyenda del Hombre de las Nieves
Hombre de las Nieves de Rengo: el gigante del Valle de los Huesos
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
Anuncios
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
casino clandestino rancagua 1
Casino clandestino es clausurado por segunda vez en Rancagua
medallistas paraciclismo 1
Ciclistas del Libertador brillan en Brasil: Hernán Moya y Benjamín Ruarte lideran la cosecha de medallas del Team ParaChile
1 PDI Rengo
Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
ohiggins femenino 1
O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”