Residencias estudiantiles UOH: 115 cupos para acortar brechas territoriales

Las residencias estudiantiles UOH buscan reducir la barrera que representa vivir lejos del campus. La Universidad de O’Higgins informó en abril de 2026 que el programa dispone de 115 cupos distribuidos en 14 residencias: doce en Rancagua y dos en San Fernando, destinadas respectivamente a estudiantes de los campus Rancagua y Colchagua.

El beneficio forma parte de los apoyos de mantención gestionados por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Su objetivo no es solo entregar un lugar cercano a clases. La universidad también trabaja con encargadas y encargados de residencia para acompañar la convivencia y conectar a quienes viven allí con otros servicios institucionales.

Quiénes pueden acceder al programa

La información pública de la UOH indica que el programa tiene cupos limitados y se dirige prioritariamente a estudiantes ubicados dentro de los primeros siete deciles de ingreso. También exige un criterio territorial: provenir de una provincia distinta a la del campus o de un sector aislado dentro de la misma provincia.

Para estudiantes de primer año, la página de admisión señala que la postulación se realiza al momento de la matrícula. Los plazos, documentos y condiciones pueden variar, por lo que la convocatoria vigente y los canales de la DAE son la referencia definitiva antes de postular.

Cómo funciona y se renueva

El programa ofrece alternativas residenciales en convenio con la universidad durante el periodo académico. La continuidad depende de la situación socioeconómica y del avance académico, de acuerdo con las condiciones publicadas por la UOH. Tener el beneficio un año no garantiza su renovación automática.

El reportaje original describía modalidades aplicadas durante la trayectoria académica. Como las páginas públicas vigentes no reproducen íntegramente ese esquema, esta versión se limita a las condiciones confirmadas para 2026. Cualquier modalidad adicional debe validarse directamente con la DAE antes de incorporarla.

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Tiempo para estudiar y descansar

Máximo González, de Placilla, y Cristofer Gómez, de Palmilla, son dos de los estudiantes que relatan cómo una residencia cambió su experiencia. La menor dependencia de buses les permitió ordenar mejor sus horarios, asumir responsabilidades domésticas y construir una red en la ciudad donde estudian.

La cercanía no elimina todas las dificultades. Convivir exige acuerdos, distribución de tareas y respeto por los espacios comunes. El programa reconoce ese componente mediante el vínculo con quienes administran las residencias y con los equipos universitarios.

Un apoyo que continúa una política regional

El Rancagüino informó en 2021 sobre las becas de mantención de la UOH, entre ellas residencia, alimentación y movilización. La actualización de 2026 conserva la intención de ampliar oportunidades, pero incorpora la cifra vigente y el detalle de las 14 residencias. Así, la nueva entrada complementa el archivo sin duplicarlo.

El programa es una de las respuestas institucionales del especial sobre estudiar lejos de casa. La experiencia de Santo Tomás Rancagua se aborda por separado porque atiende a otro público y requiere condiciones de consulta propias.