Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Salud mental al estudiar lejos de casa: señales y redes de apoyo

El psicólogo Osmán Castro explica cómo influyen la adaptación, la presión académica y la soledad, y cuándo conviene pedir orientación profesional.
Estudiantes conversan como parte de una red de apoyo durante la educación superior
Las redes cercanas y los servicios institucionales pueden ayudar cuando la adaptación comienza a interferir con la vida cotidiana

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La salud mental de estudiantes lejos de casa puede verse exigida por varios cambios simultáneos: una nueva institución, mayor carga académica, convivencia con otras personas y distancia de la familia. Osmán Castro Valdovinos, psicólogo del Programa de Bienestar y Salud Mental Dra. Graciela Rozas de Santo Tomás Rancagua, explica que la adaptación es un proceso y que pedir orientación forma parte del cuidado.

Quienes provienen de localidades rurales pueden enfrentar además un cambio cultural y de ritmo. El transporte, los horarios, la alimentación y la administración del dinero ocupan tiempo y energía. La experiencia no es igual para todas las personas y una reacción emocional aislada no basta para establecer un diagnóstico.

Qué puede hacer más difícil la adaptación

Castro identifica la presión por rendir, las expectativas familiares y personales, el cansancio por viajes extensos y la necesidad de aprender tareas domésticas. También puede pesar la idea de que volver o pedir ayuda equivale a fracasar. Cuando esas exigencias se acumulan, conversar temprano permite ordenar el problema antes de que la persona quede aislada.

Una nota de la Universidad de Chile publicada en 2023 informó que, en un estudio interno con estudiantes de primer año, la presencia de síntomas ansiosos o depresivos podía alcanzar el 50%. El dato describe una población y un momento específicos; no debe extrapolarse a todas las instituciones ni utilizarse para diagnosticar a una persona.

Cambios persistentes que justifican pedir ayuda

Conviene solicitar orientación cuando los cambios se mantienen, aumentan o interfieren de manera importante con el estudio y la vida cotidiana. Entre ellos pueden aparecer dificultades continuas para dormir o levantarse, variaciones marcadas en la alimentación, aislamiento, irritabilidad, angustia intensa, problemas de concentración o abandono de actividades habituales.

Estas señales no confirman por sí solas una enfermedad. El paso adecuado es comunicar lo que ocurre y recurrir a profesionales capacitados. Si una persona expresa desesperanza, ideas de muerte o riesgo de hacerse daño, no debe quedar sola: hay que buscar apoyo inmediato en servicios de urgencia o en los canales de crisis disponibles.

Anuncios
El psicólogo Osmán Castro
El psicólogo Osmán Castro explica cómo influyen la adaptación, la presión académica y la soledad, y cuándo conviene pedir orientación profesional.

Cómo construir una red de apoyo

Mantener vínculos sin controlar a distancia

Las conversaciones regulares con la familia pueden dar seguridad, siempre que también respeten la autonomía. Preguntar cómo está la persona, escuchar sin minimizar y acordar cuándo comunicarse suele ser más útil que vigilar cada decisión.

Crear apoyos en el lugar de estudio

Compañeros, amistades, docentes, encargados de residencia y equipos de asuntos estudiantiles pueden ayudar ante dificultades prácticas o emocionales. Conocer sus nombres y canales antes de una crisis facilita pedir ayuda. Las ocho experiencias de estudiantes lejos de casa muestran cómo una amistad o una convivencia bien acompañada puede cambiar la adaptación.

Cuidar la rutina básica

Dormir, alimentarse, reservar tiempo de descanso y organizar las tareas no resuelve por sí solo un problema de salud mental, pero ayuda a observar cambios y a sostener el funcionamiento diario. La recomendación debe adaptarse a las condiciones reales de cada estudiante y no sustituye atención profesional.

Ocho voces sobre estudiar lejos: del primer viaje a una nueva autonomía

Dónde pedir orientación en Chile

La primera alternativa puede ser el servicio de bienestar o salud mental de la propia institución. Salud Responde entrega orientación telefónica en el 600 360 7777. Para crisis asociadas al suicidio, el Ministerio de Salud mantiene la línea *4141, gratuita y confidencial desde teléfonos móviles. La disponibilidad y las instrucciones deben comprobarse nuevamente el día de publicación.

La guía práctica del Ministerio de Salud para estudiantes de educación superior reúne recomendaciones de prevención y rutas de apoyo. Ante una emergencia o riesgo inminente corresponde acudir a un servicio de urgencia. Este artículo ofrece información general y no reemplaza una evaluación clínica, un diagnóstico ni un tratamiento.

Adaptarse no significa hacerlo en soledad

La historia principal sobre estudiar lejos de casa muestra que la independencia y el apoyo no son opuestos. Aprender a cocinar, administrar gastos o resolver una convivencia puede fortalecer la autonomía; reconocer un límite y pedir ayuda también forma parte de ese aprendizaje.

Anuncios

Estudiar lejos
de casa
Voces estudiantes
lejos de casa
Benjamín y Sofía:
amor rancagüino
en Santiago
Residencias
estudiantiles UOH
Residencia femenina
Santo Tomás
Anuncios
1 florindo nuñez ramos
Estudio Contable y Tributario Florindo Núñez Ramos: más de cuatro décadas de ética y liderazgo en contabilidad
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
image (1)
MOVI: la nueva app creada en la región que prioriza la seguridad y el trato justo
2 LA VITORIA
Sombrerería La Victoria: un oficio único con casi un siglo de tradición en Rancagua
Anuncios
Richard Andrade C
El Rancagüino: una historia de 111 años escrita junto a O’Higgins
Paisaje cordillerano de Rengo asociado a la leyenda del Hombre de las Nieves
Hombre de las Nieves de Rengo: el gigante del Valle de los Huesos
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
Anuncios
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
casino clandestino rancagua 1
Casino clandestino es clausurado por segunda vez en Rancagua
medallistas paraciclismo 1
Ciclistas del Libertador brillan en Brasil: Hernán Moya y Benjamín Ruarte lideran la cosecha de medallas del Team ParaChile
1 PDI Rengo
Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
ohiggins femenino 1
O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”