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San Fernando: Atención Primaria de Salud despliega actividades para promover y apoyar la lactancia materna

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora durante la primera semana de agosto, los equipos de la Corporación Municipal de Salud de San Fernando desarrollaron diversas actividades en los establecimientos y dispositivos de la red de Atención Primaria de Salud, con el objetivo de promover, informar y reforzar la importancia de la lactancia materna para la salud y el desarrollo de niños y niñas.

Durante esta semana, Cesfam, Cecosf y Postas de Salud Rural se sumaron a esta iniciativa mediante distintas acciones dirigidas a la comunidad, entre ellas talleres educativos, stands informativos, espacios de orientación y actividades de reconocimiento a madres que se encuentran amamantando, destacando su compromiso y constancia durante este importante período.

Las actividades permitieron generar espacios de conversación y educación en torno a la lactancia materna, entregando información a madres, padres, familias y cuidadores sobre sus beneficios y la importancia de contar con acompañamiento durante este proceso.

La lactancia materna proporciona a los bebés nutrientes esenciales para su crecimiento y desarrollo, además de componentes que contribuyen a fortalecer su sistema inmunológico y brindar protección frente a diversas enfermedades. Asimismo, favorece el vínculo entre la madre y su hijo o hija y constituye una práctica fundamental para la promoción de la salud desde los primeros meses de vida.

Desde la Corporación Municipal de Salud de San Fernando se destacó el compromiso de los equipos de Atención Primaria que durante toda la semana desarrollaron acciones en distintos puntos de la comuna, acercando la educación y promoción de la salud a los territorios y fortaleciendo el acompañamiento a las familias sanfernandinas.

De esta manera, la red de salud municipal reafirma su compromiso con la promoción de la lactancia materna y con la generación de espacios de apoyo, orientación y educación para las familias de la comuna

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