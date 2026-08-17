Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy
ENTRAR A LA EDICIÓN

Un hito para la seguridad regional: La urgencia de una Escuela de Carabineros en O’Higgins

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

La seguridad pública se ha consolidado como la prioridad número uno para los habitantes de nuestra región, y frente a este desafío, la iniciativa de construir una Escuela de Formación de Carabineros en Machalí surge no solo como un proyecto de infraestructura, sino como una estrategia vital para fortalecer la protección de las 33 comunas de O’Higgins.

La importancia de este proyecto, impulsado por el Gobierno Regional, radica en su capacidad para resolver un problema estructural: la falta de dotación policial. Al contar con un plantel propio, la región se transforma en un polo de seguridad, permitiendo que los jóvenes se formen, capaciten y retroalimenten sin necesidad de trasladarse a otras zonas del país.

Lo más relevante para nuestras comunidades es el compromiso institucional de que, inicialmente, al menos un 30% de los nuevos egresados permanezca prestando servicios en la región, una cifra que las autoridades regionales buscan incrementar para garantizar una mayor presencia policial en el territorio.

Además, el impacto en la seguridad no será a largo plazo. Mientras los futuros profesionales se encuentren en su etapa de preparación, estos estarán realizando tareas preventivas y de apoyo dentro de la región, lo que se traducirá en un aumento inmediato y tangible de la dotación de Carabineros en nuestras calles.

La decisión del Gobierno Regional de invertir cerca de $30 mil millones de pesos para este fin es un acto de realismo y urgencia. Si bien estas obras suelen depender del Gobierno Central, la administración regional ha decidido liderar el financiamiento para acelerar su ejecución y no quedar a la espera de recursos nacionales que podrían tardar años en llegar.

Por lo pronto, la futura Escuela de Carabineros en Machalí representa una oportunidad histórica. No se trata solo de un edificio de entrenamiento y dormitorios; es la garantía de que nuestras 33 comunas contarán con más policías, mejor formados y con un arraigo local que fortalecerá la lucha contra la delincuencia y devolverá la tranquilidad a las familias de O’Higgins.

Anuncios

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
5 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
CINDIE suma tres documentales de Max Verstappen
7 horas hace
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
5 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
Anuncios
793855_0
Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida
797853_0
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
Anuncios
Escuelas protegidas: la seguridad se construye antes de la violencia
AAAJ_VS_FLUMINENSE_27
Con penales, Fluminense venció a Independiente Riv. (M) y logró clasificar
BOCA_VS_PLATENSE_148
Goleó Boca Juniors 4-0 y se clasificó a Cuartos de Final
images (2)
Más de 75.000 niños y adolescentes quedaron sin clases tras terremoto en Colombia
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
Anuncios