Un hito para la seguridad regional: La urgencia de una Escuela de Carabineros en O’Higgins

La seguridad pública se ha consolidado como la prioridad número uno para los habitantes de nuestra región, y frente a este desafío, la iniciativa de construir una Escuela de Formación de Carabineros en Machalí surge no solo como un proyecto de infraestructura, sino como una estrategia vital para fortalecer la protección de las 33 comunas de O’Higgins.

La importancia de este proyecto, impulsado por el Gobierno Regional, radica en su capacidad para resolver un problema estructural: la falta de dotación policial. Al contar con un plantel propio, la región se transforma en un polo de seguridad, permitiendo que los jóvenes se formen, capaciten y retroalimenten sin necesidad de trasladarse a otras zonas del país.

Lo más relevante para nuestras comunidades es el compromiso institucional de que, inicialmente, al menos un 30% de los nuevos egresados permanezca prestando servicios en la región, una cifra que las autoridades regionales buscan incrementar para garantizar una mayor presencia policial en el territorio.

Además, el impacto en la seguridad no será a largo plazo. Mientras los futuros profesionales se encuentren en su etapa de preparación, estos estarán realizando tareas preventivas y de apoyo dentro de la región, lo que se traducirá en un aumento inmediato y tangible de la dotación de Carabineros en nuestras calles.

La decisión del Gobierno Regional de invertir cerca de $30 mil millones de pesos para este fin es un acto de realismo y urgencia. Si bien estas obras suelen depender del Gobierno Central, la administración regional ha decidido liderar el financiamiento para acelerar su ejecución y no quedar a la espera de recursos nacionales que podrían tardar años en llegar.

Por lo pronto, la futura Escuela de Carabineros en Machalí representa una oportunidad histórica. No se trata solo de un edificio de entrenamiento y dormitorios; es la garantía de que nuestras 33 comunas contarán con más policías, mejor formados y con un arraigo local que fortalecerá la lucha contra la delincuencia y devolverá la tranquilidad a las familias de O’Higgins.