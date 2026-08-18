17 años creciendo junto a la Región de O’Higgins: IPCHILE Rancagua: educación que abre oportunidades y transforma territorios

Cada estudiante que ingresa a la educación superior lleva consigo un proyecto: alcanzar una meta profesional, acceder a nuevas oportunidades laborales, continuar desarrollándose o construir un futuro diferente. Desde su llegada a Rancagua, IPCHILE ha buscado acompañar esos sueños y convertirlos en trayectorias formativas conectadas con los desafíos y nuevas oportunidades.

Durante estos años, la institución ha crecido junto con la región, fortaleciendo su oferta académica, infraestructura y vinculación con empresas, instituciones públicas, establecimientos educacionales y organizaciones sociales.

“La Educación Superior Técnico Profesional tiene un papel fundamental en el desarrollo regional, porque conecta directamente las capacidades de las personas con los desafíos que enfrentan los sectores productivos y las comunidades de los lugares donde está emplazada”, sostiene Claudia Díaz Valenzuela, Directora Ejecutiva de IPCHILE Rancagua.

La sede ofrece programas formativos en las áreas de Salud; Ingeniería y Procesos Industriales; Administración, Negocios y Servicios; y Humanidades y Ciencias Sociales. Carreras como Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica, Ingeniería en Electricidad y Electrónica, Ingeniería en Minas, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Administración Gastronómica y Técnico de Nivel Superior Asistente en Educación de Párvulos forman parte de una oferta que busca entregar herramientas para desenvolverse en distintos ámbitos del desarrollo regional.

Espacios equipados

La educación técnico profesional requiere espacios acondicionados para experimentar, practicar y resolver problemas concretos. IPCHILE Rancagua cuenta con una infraestructura de 6.630 m², que incluye 30 salas equipadas con tecnología audiovisual, 16 talleres prácticos y 13 laboratorios especializados.

Sus instalaciones incluyen áreas de Mecánica Automotriz, Electricidad, Gastronomía y Minería; laboratorios de Enfermería, Química, Automatización y Control, PLC, Órtesis y Masoterapia; además de laboratorios de computación, biblioteca, gimnasios terapéuticos, auditorio, un Hub de innovación, áreas climatizadas destinadas al estudio y encuentro con la comunidad.

Aprender conectados con el territorio

Parte importante de la experiencia formativa ocurre fuera de la sala de clases tradicional y adquiere mayor sentido cuando dialoga con el entorno. Bajo esa mirada, la Vinculación con el Medio constituye un componente estratégico para IPCHILE y permite mantener una relación permanente y bidireccional con las comunidades y sectores productivos.

Anuncios

En Rancagua, este vínculo se materializa mediante convenios con empresas e instituciones públicas y privadas, prácticas profesionales, internados, operativos comunitarios, asesorías técnicas y actividades desarrolladas junto a establecimientos educacionales.

A ello se suman los Consejos Consultivos Territoriales y proyectos colaborativos que permiten conocer directamente las necesidades de distintos sectores y transformarlas en oportunidades de aprendizaje, colaboración e innovación.

Por otra parte, también promueve el desarrollo de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como parte del compromiso con la innovación y la transformación digital de la institución. El enfoque STEM busca formar profesionales capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos, impulsar la productividad y aportar soluciones innovadoras, disminuyendo las brechas de género, potenciando el liderazgo femenino en sectores altamente demandados por la industria y el desarrollo regional.

El beneficio es recíproco: mientras los estudiantes enfrentan experiencias y desafíos reales, sus conocimientos y capacidades se ponen también al servicio de organizaciones y comunidades de la región.

Acompañar para avanzar

Ingresar a la educación superior es solo el comienzo. Permanecer, progresar y alcanzar la titulación también requiere contar con herramientas y redes de apoyo. IPCHILE se encuentra adscrito al sistema de Gratuidad del Ministerio de Educación, permitiendo que estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos por el Estado y cursan programas presenciales de pregrado puedan acceder a este beneficio.

A ello se suman, según los requisitos correspondientes, becas ministeriales, Crédito con Garantía Estatal (CAE), beneficios JUNAEB, Tarjeta Nacional Estudiantil y beneficios institucionales.

En paralelo, el Plan de Acompañamiento Estudiantil (PAE) entrega apoyo durante la trayectoria académica mediante acciones académicas, psicopedagógicas y socioemocionales. Tutorías, orientación, técnicas de estudio, gestión del tiempo y talleres forman parte de las herramientas destinadas a favorecer la adaptación, el aprendizaje y la progresión de los estudiantes.

Impulsando el futuro de la región

La historia de IPCHILE en Rancagua se ha construido junto a estudiantes, titulados, docentes, colaboradores, instituciones y comunidades. Cada generación que ha pasado por sus aulas representa una historia distinta, pero también un propósito compartido: ampliar oportunidades para las personas y aportar nuevas capacidades al territorio.

“Formar técnicos y profesionales no solo significa entregar conocimientos, sino que abrir oportunidades, conectar talentos con las necesidades de las organizaciones y preparar personas capaces de transformar positivamente los espacios donde se desempeñan”, comenta Claudia Díaz Valenzuela, Directora Ejecutiva de IPCHILE Rancagua.

Hoy, frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que vive la región, el desafío es avanzar hacia una formación pertinente, práctica e inclusiva, capaz de dialogar con las necesidades del territorio y esa conexión entre educación, personas y territorio continúa marcando el camino. Porque cuando la formación responde a los desafíos de su entorno, su impacto trasciende las aulas: contribuye también al desarrollo de toda una región.

Anuncios

Desde IPCHILE enviamos un afectuoso saludo a Diario El Rancagüino en su nuevo aniversario. Agradecemos especialmente el trabajo colaborativo durante estos años, compartiendo nuestro aporte a la educación y al desarrollo del territorio. ¡Felicitaciones por un nuevo año informando y acompañando a la comunidad regional!