Casino clandestino es clausurado por segunda vez en Rancagua

Durante un patrullaje preventivo realizado entre Carabineros y Seguridad Pública de la Municipalidad de Rancagua, en el sector céntrico, se detectó el funcionamiento de un local de juegos de apuestas ilegales que había sido clausurado previamente desde el municipio.

El recinto volvió a operar tras romper los sellos de clausura, situación que constituye un delito. Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente y hubo un detenido. Desde el municipio se realizaron las denuncias respectivas y procedimos nuevamente a la clausura del lugar.

Desde el municipio destacaron la importancia de mantener una fiscalización permanente sobre aquellos recintos que han sido objeto de clausuras, con el objetivo de impedir que vuelvan a operar al margen de la normativa.

Asimismo, señalaron que continuarán reforzando los patrullajes preventivos y los operativos coordinados con Carabineros y otros organismos, para avanzar en la recuperación de los espacios públicos y fortalecer la seguridad en distintos sectores de Rancagua.