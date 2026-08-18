Cerro Porteño y Palmeiras se encuentran en la llave 6

Tras un empate en la ida, C. Porteño y Palmeiras definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en la Nueva Olla desde las 18:00 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Facundo Tello Figueroa.

Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Sporting Cristal 1 vs Cerro Porteño 0 (8 de abril)

: Sporting Cristal 1 vs Cerro Porteño 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Junior 0 (14 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Junior 0 (14 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Junior 0 vs Cerro Porteño 1 (7 de mayo)

: Junior 0 vs Cerro Porteño 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)

: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)

: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril)

: Junior 1 vs Palmeiras 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril)

: Palmeiras 2 vs Sporting Cristal 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril)

: Cerro Porteño 1 vs Palmeiras 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo)

: Sporting Cristal 0 vs Palmeiras 2 (5 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo)

: Palmeiras 0 vs Cerro Porteño 1 (20 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo)

: Palmeiras 4 vs Junior 1 (28 de mayo) Octavos de Final: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 1 (12 de agosto)

Horario Cerro Porteño y Palmeiras, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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