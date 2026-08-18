Coleccionistas de Rancagua: objetos que guardan memoria y patrimonio

Los coleccionistas de Rancagua encuentran en cada pieza una forma de volver a la infancia, reconstruir una historia familiar o conservar un objeto que ayuda a comprender otra época. El tamaño y el precio no definen por sí solos una colección: también importan la paciencia, el conocimiento y el vínculo que se crea durante años de búsqueda.

Este especial de Fernando Ávila F. reúne seis entradas digitales. La principal presenta dos colecciones heredadas por niños de una misma familia y funciona como guía hacia monedas, vinilos, vitrolas, herramientas y billetes. Cada satélite conserva una frase clave propia para que la consulta amplia sobre coleccionismo no compita con los objetos específicos.

Dos colecciones que pasan de una generación a otra

Héctor Osorio y las figuras dispensadoras PEZ

El pequeño Héctor Osorio continúa una colección de dispensadores de dulces PEZ que comenzó su abuela. Entre las piezas aparecen personajes de Star Wars, princesas de Disney y otras franquicias. Las versiones recientes pueden encontrarse en el comercio; las antiguas obligan a recorrer ferias de las pulgas, mercados especializados y el Persa Bío-Bío de Santiago.

Rodrigo Osorio, su padre, recuerda que durante la infancia reunió boletos y estampillas y que después incorporó figuras de Transformers y Los Caballeros del Zodiaco. La afición se extendió a distintos integrantes de la familia. En ese contexto, cada nuevo PEZ suma una pieza y mantiene el recuerdo de quien inició la colección.

Laura Osorio y las Sailor Guardians

Laura Osorio, de 10 años, heredó de su madre el interés por las figuras de Sailor Moon. La evolución de las protagonistas y el aumento de sus poderes dentro de la serie alimentan su búsqueda. No conoce el número exacto de piezas y todavía le faltan personajes, por lo que recurre a ferias y mercados donde pueden aparecer ediciones menos comunes.

Su objetivo es completar la mayor cantidad posible de Sailor Guardians. La colección representa al mismo tiempo un gusto personal y una relación familiar: Laura no empieza desde cero, sino que continúa una historia iniciada antes de que ella conociera la serie.

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Cinco rutas por el patrimonio material

Monedas y medallas chilenas

Héctor Osorio —el coleccionista adulto y protagonista de una entrada distinta— lleva tres décadas reuniendo monedas, fichas y medallas. Su colección de monedas y medallas chilenas incluye piezas vinculadas con O’Higgins, El Teniente y el Mundial de 1962. El foco está en la historia que puede explicarse a niños y jóvenes, no en exhibir un precio.

Vinilos que se vuelven archivo musical

Pablo Osorio reúne cerca de 500 discos y selecciona primeras ediciones chilenas, grabaciones asociadas a Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Óscar Castro y el Mundial de 1962. Su colección de vinilos chilenos muestra que una pieza puede ser importante por su escasez, contexto o significado local, aunque no alcance la mayor cotización del mercado.

Vitrolas y gramófonos todavía operativos

Jorge Martínez conserva más de 35 aparatos de reproducción sonora. La colección de vitrolas y gramófonos permite observar engranajes, agujas, diafragmas y bocinas que convierten el surco en sonido sin electricidad. Su interés nació escuchando tangos con sus abuelos y se amplió en ferias y viajes.

Herramientas centenarias de carpintería

Fernando Valdebenito ha reunido más de 400 piezas durante quince años. Su colección de herramientas antiguas de carpintería incorpora cepillos, moldureros, lámparas salitreras y objetos de madera y hierro rescatados principalmente en Rancagua. El conocimiento del oficio le ayuda a reconocer usos que pueden pasar inadvertidos en una feria.

Billetes, firmas y fechas

Raúl Canales posee más de 300 billetes chilenos. La colección de papel moneda chileno se ordena por bancos emisores, denominaciones, años, firmas y series. Esa especialidad se conoce como notafilia. Las estampillas, mencionadas por error junto a ella en el texto original, pertenecen a la filatelia.

Una agrupación para mostrar y compartir

El reportaje identifica a la Agrupación Cultural y Social de Coleccionistas Rancagua como una organización cercana a veinte integrantes. El grupo participa en exposiciones del Día de los Patrimonios y busca nuevos espacios para acercar sus acervos a la comunidad. La cantidad de miembros y su agenda deben confirmarse con la agrupación antes de publicar.

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Una muestra pública convierte un conjunto privado en una experiencia educativa. Para lograrlo, cada pieza necesita identificación, procedencia conocida cuando sea posible y una explicación que la relacione con su época. Los protagonistas del especial coinciden en que compartir el conocimiento es una parte central de coleccionar.

Seis entradas, una sola puerta de acceso

Esta página conserva la consulta general y presenta las dos colecciones familiares. Las otras cinco URL desarrollan objetos y protagonistas distintos. El enlazado permite pasar de monedas a billetes o de vinilos a gramófonos sin mezclar numismática, notafilia, formatos musicales y patrimonio de los oficios en una misma intención de búsqueda.