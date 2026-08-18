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Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima

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El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dio a conocer este lunes la sentencia contra Fermín Vázquez Flores, quien fue condenado a 10 años y un día de presidio efectivo por su responsabilidad en un delito de homicidio ocurrido en octubre de 2024 en la comuna de Rengo.

Los hechos se registraron el 4 de octubre de 2024, en calle Santa Teresita de Los Andes, en la población San Benito. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, el acusado efectuó un disparo con un arma tipo escopeta desde el interior de un domicilio hacia la vía pública.

El impacto de los perdigones alcanzó a un joven de 22 años, principalmente en el rostro y el tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el mismo lugar.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía Local de Rengo, junto a detectives de la OS9 de Carabineros y personal de Labocar, diligencias que permitieron establecer la participación de Vázquez Flores en el hecho.

Tras dos jornadas de juicio oral, los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua arribaron a la convicción de que el acusado tuvo responsabilidad en el homicidio y determinaron imponerle una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, la que deberá cumplir de manera efectiva.

De esta forma, Fermín Vázquez Flores deberá ingresar a cumplir su condena en el Complejo Penitenciario de Rancagua.

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