Por la llave 7, Coquimbo Unido recibirá a Platense

Coquimbo U. y El Calamar empataron en el duelo de ida y, mañana, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El juego se llevará a cabo en el Coloso del llano e iniciará a partir de las 18:00 horas.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-1.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.
Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 1 vs Nacional 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Universitario 0 vs Coquimbo Unido 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 2 vs Universitario 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Nacional 1 vs Coquimbo Unido 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)
Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)
Horario Coquimbo Unido y Platense, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
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