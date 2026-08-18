Por la llave 7, Coquimbo Unido recibirá a Platense

Coquimbo U. y El Calamar empataron en el duelo de ida y, mañana, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El juego se llevará a cabo en el Coloso del llano e iniciará a partir de las 18:00 horas.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.

Los resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Coquimbo Unido 1 vs Nacional 1 (8 de abril)

: Coquimbo Unido 1 vs Nacional 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Universitario 0 vs Coquimbo Unido 2 (14 de abril)

: Universitario 0 vs Coquimbo Unido 2 (14 de abril) Fase de Grupos : Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)

: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 2 vs Universitario 1 (7 de mayo)

: Coquimbo Unido 2 vs Universitario 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)

: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo) Fase de Grupos : Nacional 1 vs Coquimbo Unido 0 (26 de mayo)

: Nacional 1 vs Coquimbo Unido 0 (26 de mayo) Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)

Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)

: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)

: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril) Fase de Grupos : Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)

: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)

: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)

: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)

: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo) Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)

Horario Coquimbo Unido y Platense, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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