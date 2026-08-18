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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Por la llave 2 se enfrentarán Corinthians y Rosario Central

Todos los detalles de la previa del partido entre Corinthians y Rosario Central, que se jugará el jueves 20 de agosto desde las 20:30 horas en Arena Corinthians. Dirige Alexis Herrera.

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Corinthians y el Canalla definirán el próximo jueves 20 de agosto su pasaporte a Cuartos de Final de la Copa Libertadores, tras haber empatado 0 a 0 en el duelo de ida. El encuentro está programado para las 20:30 horas en Arena Corinthians.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Libertadores 2026, y sellaron un empate en 0.

Alexis Herrera fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
Los resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs Rosario Central 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 0 vs Rosario Central 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Libertad 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 4 vs UCV 0 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
Horario Corinthians y Rosario Central, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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