Cinco creadores de contenido que llevan a O’Higgins a la escena digital

Los creadores de contenido de O’Higgins han encontrado en las redes sociales una vitrina para contar el territorio desde experiencias cercanas: un panorama familiar, una cafetería, una receta económica, una reseña honesta o una explicación de arquitectura sin tecnicismos. Sus comunidades nacieron frente a un celular, pero se sostienen en la confianza que construyen fuera de la pantalla.

El Rancagüino conversó con Lucy Tomasi, Josefa Sepúlveda, Cecilia Parrao, Felipe Contreras y Cristina Sandoval. Cada uno trabaja con un tema y un lenguaje propio, aunque los une una decisión: crear desde la Región de O’Higgins y convertir la vida cotidiana en información, entretención o conocimiento útil.

Más que influir: crear información para una comunidad

Las redes sociales suelen reunir bajo la palabra influencer a personas muy distintas. Sin embargo, en estas historias el centro no está en exhibir un estilo de vida, sino en producir algo para una audiencia: datos para salir, experiencias gastronómicas, preparaciones al alcance del bolsillo o contenidos que acercan una profesión.

Las cinco trayectorias también revelan un aprendizaje común. Ninguna comunidad apareció de un día para otro. Hubo videos improvisados, proyectos nacidos durante la pandemia, etapas de desempleo, pruebas que no se publicaron y decisiones editoriales para resguardar la honestidad. La visibilidad llegó después de sostener una propuesta reconocible.

Cinco miradas nacidas en Rancagua y Machalí

Lucy Tomasi y una ciudad que dejó de parecer fome

Cuando la brasileña Lucy Tomasi anunció que se mudaría a Rancagua, recibió advertencias poco alentadoras. En vez de quedarse con esa idea, recorrió museos, teatros, espacios culturales, restaurantes y actividades junto a su hija. De esa exploración nació Rancagua NO es Fome, una cuenta que pone el acento en los panoramas que las familias sí pueden realizar en la región.

Su criterio es sencillo y exigente: recomienda lugares a los que ella misma iría y prefiere no publicar cuando una experiencia no cumple con lo que espera para su comunidad. Conoce la historia de Lucy Tomasi y Rancagua NO es Fome.

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Josefa Sepúlveda: curiosidad gastronómica y estrategia

Josefa Sepúlveda comenzó a crear contenido para vender productos en línea durante la pandemia. Tiempo después, un video grabado desde una cafetería ubicada en altura tuvo una recepción inesperada y le mostró un camino: compartir los lugares que disfrutaba visitar y explicar qué distingue a cada negocio.

En @josefaig_ conviven la curiosidad por probar sabores nuevos y la experiencia profesional de quien trabaja en marketing. Lee el perfil de Josefa Sepúlveda y el origen de sus datos gastronómicos.









Cecilia Parrao y la misión de probar los sushis de Rancagua

Cecilia Parrao encontró un sello al unir tres elementos de su vida: el gusto por crear videos, la costumbre familiar de pedir comida y el auge local del sushi. Su serie creció porque las reseñas no dependen de canjes: compra los productos, evita ser reconocida por los locales y cuenta con respeto cuando algo no la convence.

La creadora también ha ampliado su recorrido hacia otros productos. Descubre cómo trabaja Cecilia Parrao y por qué convirtió la honestidad en el centro de sus reseñas.









El Huaso Pipe: recetas posibles y orgullo por la región

Felipe Contreras empezó a vender anticuchos y a cocinar en actividades vecinales después de quedarse sin trabajo. Su esposa, Consuelo, lo animó a mostrar una cocina sencilla y posible de replicar. Así tomó forma El Huaso Pipe, un proyecto familiar con recetas caseras, millones de visualizaciones y una identidad ligada al campo chileno.

Su trabajo combina preparación, cercanía y paisajes de O’Higgins. Revisa la historia de El Huaso Pipe y la cocina accesible de Felipe Contreras.









Neocristi: arquitectura explicada sin distancia

Cristina Sandoval abrió su cuenta cuando estudiaba Arquitectura durante la pandemia. Primero compartió vivencias universitarias y respondió preguntas de jóvenes interesados en la carrera; luego llegaron las remodelaciones, el diseño de interiores y los proyectos que desarrolla como profesional independiente.

Desde Machalí, alterna piezas planificadas con videos de humor que nacen en el momento. Conoce a Neocristi y su manera de acercar la arquitectura en TikTok.









Una escena digital conectada con el territorio

Las plataformas cambian y las cifras de seguidores también. Lo que permanece es la relación entre una propuesta clara y la comunidad que la reconoce. En estos cinco casos, el territorio no funciona como un simple fondo: Rancagua, Machalí y otros rincones de la región entregan temas, públicos y experiencias que alimentan cada publicación.

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Este especial reúne esas trayectorias sin reducirlas a una cifra. Los perfiles individuales permiten conocer cómo comenzaron, qué decisiones toman antes de publicar y de qué manera enfrentan la exposición que llega cuando miles de personas sienten que ya los conocen.