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Cristo de la Hacienda de Machalí: la cruz que habría roto un pacto

Un carruaje de caballos negros, el hacendado Vicente Sanfuentes y un ataúd lleno de piedras sostienen uno de los relatos más persistentes de la comuna.
Cristo de la Hacienda de Machalí y el espacio comunitario que lo rodea
El Cristo de la Hacienda es un símbolo de devoción local asociado a la leyenda de Vicente Sanfuentes y un supuesto pacto. Foto: archivo Cristo de la Hacienda de Machalí (colorizada con IA).

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El Cristo de la Hacienda de Machalí reúne devoción, historia local y una leyenda sobre un pacto. La versión recopilada por la profesora Leticia Herrera sitúa el origen del relato a fines del siglo XIX, cuando la Hacienda Machalí pertenecía a la familia Sanfuentes.

Según esa tradición, Vicente Sanfuentes enfrentó una grave crisis económica y habría recurrido al diablo para evitar la ruina. La hacienda se recuperó, pero el supuesto acreedor comenzó a regresar cada noche para exigir el pago.

El carruaje de caballos negros

Los campesinos decían ver, al caer la tarde, un coche tirado por animales negros. De él descendía un hombre elegante que recorría los caminos en busca del hacendado. La imagen reúne elementos repetidos en el folclore regional: el desconocido bien vestido, la visita nocturna y una deuda imposible de saldar.

La imagen que habría detenido al maligno

Para protegerse, se instaló un gran Cristo crucificado. Algunas versiones atribuyen la decisión al propio Vicente; otras sostienen que sus hijas levantaron la imagen después de su muerte. La divergencia es característica de una historia transmitida oralmente y no debe resolverse como si existiera una sola versión certificada.

El cierre del relato también cambia. Una de las narraciones afirma que el diablo se llevó a Vicente y que, durante el funeral, el ataúd permaneció sellado porque en lugar del cuerpo contenía piedras.

El incendio de 2025 y la recuperación del lugar

En febrero de 2025, un incendio destruyó gran parte del entorno del santuario. La Municipalidad de Machalí informó que la imagen no presentaba daños de consideración y anunció apoyo para recuperar el espacio junto con vecinos y propietario. Esa actualización pertenece a la historia reciente del sitio y no prueba los elementos sobrenaturales de la leyenda.

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Imagen del Cristo de Hacienda Machalí sobrevive tras incendio

Un símbolo que supera el relato

Para la comunidad, el lugar tiene un valor que no depende únicamente del pacto. Funciona como espacio de oración, referencia territorial y punto de memoria compartida. La reacción posterior al incendio mostró esa relación activa con el símbolo.

La historia se integra en la guía de mitos y leyendas de O’Higgins. El relato de Juan Nicolás Rubio ofrece un contraste urbano e industrial: otra prosperidad que la tradición local vinculó con el diablo, pero sin la cruz protectora de Machalí.

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