Goleó Boca Juniors 4-0 y se clasificó a Cuartos de Final

En la llave 1 de la Copa Sudamericana, el Xeneize logró una cómoda goleada por 4 a 0 en el campo de D. Recoleta. El efectivo desempeño del equipo de Rodolfo Arruabarrena quedó patente en el marcador final. A partir del minuto 30 del primer tiempo, con un remate de cabeza, Santiago Ascacíbar inició la goleada, seguido de dos disparos de Sebastián Villa (43' de la primera etapa) y de Miguel Ángel Merentiel (6' de la segunda mitad). Finalmente, Alan Velasco se apoderó del balón para definir el 4 a 0 con un remate, en el minuto 31 del segundo tiempo.

Alan Velasco hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 31 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Nelson Ferreira luego de recibir un centro de Kevin Zenón.

Santiago Ascacíbar fue la figura del partido. El mediocampista de Boca Juniors fue el autor de 1 gol, acertó 17 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 2 veces.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Facundo Herrera. El zaguero de Boca Juniors fue importante por lanzar 7 pelotas fuera del área de peligro.

El delantero Miguel Ángel Merentiel de Boca Juniors sacó a bailar al defensor Nicolás Marotta de Deportivo Recoleta y le tiró un caño a los 51 minutos de la segunda etapa.

El director técnico de D. Recoleta, Jorge González, planteó una estrategia 4-4-2 con Nelson Ferreira en el arco; Blas Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo y Lucas Monzón en la línea defensiva; Ronal Dominguez, José Espinola, Alejandro Silva y Pedro Rios en el medio; y Kevin Parzajuk y Aldo González en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena se pararon con un esquema 4-3-3 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Tomás Belmonte, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en la mitad de cancha; y Tomás Aranda, Miguel Ángel Merentiel y Sebastián Villa en la delantera.

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El árbitro Andrés Matonte fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

El Xeneize avanzó a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana y dejó más claro su dominio con la victoria, por goleada, en el partido de vuelta.

Cambios en Deportivo Recoleta

70' 2T – Salió Alejandro Silva por Marcos Pereira

82' 2T – Salieron Kevin Parzajuk por Manuel Schupp y Ronal Dominguez por Fernando Galeano

Amonestados en Deportivo Recoleta:

4' 2T Ronal Dominguez (Conducta antideportiva) y 34' 2T Nelson Ferreira (Discutir con un rival)

Cambios en Boca Juniors

45' 2T – Salieron Tomás Aranda por Alan Velasco, Blas Medina por Héctor López y Luis Cardozo por Paul Charpentier

56' 2T – Salieron Milton Delgado por Camilo Rey Domenech y Miguel Ángel Merentiel por Enner Valencia

64' 2T – Salió Santiago Ascacíbar por Kevin Zenón

77' 2T – Salió Ayrton Costa por Facundo Herrera

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