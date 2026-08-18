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El Huaso Pipe: cocina accesible, identidad regional y millones de visualizaciones

Felipe Contreras convirtió una etapa sin trabajo en un proyecto familiar que rescata recetas sencillas y paisajes de O’Higgins.
Felipe Contreras, El Huaso Pipe, prepara una receta en su parrilla en la Región de O’Higgins
Felipe Contreras construyó El Huaso Pipe con recetas familiares, preparaciones accesibles y escenarios regionales.

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El Huaso Pipe nació de una etapa difícil y de una habilidad que Felipe Contreras siempre tuvo cerca. Después de quedarse sin trabajo, comenzó a vender anticuchos y a atender la parrilla en actividades vecinales. El boca a boca le trajo clientes; las redes sociales abrieron una vitrina mucho más grande.

Hoy sus videos reúnen cocina casera, preparaciones al alcance del bolsillo y un fuerte vínculo con la Región de O’Higgins. Detrás de cada publicación hay un proyecto familiar: su esposa lo impulsó a grabar, participa en la producción y, en ocasiones, sus hijos también forman parte de las jornadas.

Perfil el_huaso_pie
Perfil de Felipe Contreras en Instagram.

Una cocina sencilla que comenzó frente a la parrilla

Hace cerca de cuatro años y medio, Felipe encontró en la cocina una manera de salir adelante. Consuelo, su esposa, le propuso mostrar aquello que preparaba en casa: recetas sin pretensiones gourmet, pero posibles para presupuestos reales. Ese consejo definió el sello con el que empezó a publicar de manera constante.

Felipe no es chef de profesión. Su aprendizaje viene de la familia, de los años cocinando y de una convicción: la cocina se disfruta y reúne. El personaje tampoco está separado de la persona. Cuando asegura que El Huaso Pipe es uno, resume la continuidad entre el hombre que graba y el que cocina para los suyos.

Recetas económicas que alcanzaron a millones

Uno de sus primeros grandes videos mostró un conejo a la olla preparado en casa de su abuela y sobre una parrilla antigua. La publicación superó los tres millones de reproducciones. Más tarde, una mayonesa casera se acercó a los 18 millones de visualizaciones al momento de la entrevista.

La escala de esas cifras no cambió la propuesta. El Huaso Pipe insiste en mostrar que con poco dinero se puede hacer algo rico, utilizando preparaciones sencillas y replicables. La cocina a la leña, los sabores del campo chileno y el lenguaje cercano ayudan a que la audiencia reconozca de inmediato sus contenidos.

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Felipe Contreras
Felipe Contreras convirtió su pasión por la cocina en un emprendimiento familiar tras quedarse sin trabajo.

Reconocimientos, exposición y comentarios difíciles

Su trabajo lo llevó a representar a Chile en el Gran Iberoamericano de Parrilleros y Asadores 2023, realizado en Colombia, y a ganar la categoría Vacuno de ExpoParrilla, además de participar en otros encuentros nacionales. A la vez, la exposición trajo comentarios negativos que en un momento lo hicieron pensar en abandonar las plataformas.

Ese quiebre le permitió reconocer que su trabajo ya había alcanzado otra dimensión. Hoy prefiere hablar de creación de contenido y valora el cariño de quienes lo saludan en la calle. También asume esa cercanía como una responsabilidad: procura mantener la humildad incluso en los días difíciles.

O’Higgins como parte de cada historia

Los paisajes y rincones de la región no son un decorado ocasional. Felipe los incorpora porque forman parte de su historia y porque las grabaciones le han permitido redescubrir el lugar donde vive. Cocina, familia y territorio funcionan como tres ingredientes de una misma identidad.

Esa conexión también se ha expresado fuera de las recetas. En enero de 2026, Felipe participó junto a otros creadores rancagüinos en una campaña solidaria para reunir ayuda destinada a personas afectadas por incendios forestales.

Conoce otras trayectorias en el especial sobre creadores de contenido de O’Higgins, donde la cocina de Felipe comparte espacio con panoramas, reseñas gastronómicas y arquitectura.

Creadores de contenido
en O’Higgins
Rancagua NO es Fome
(Lucy Tomasi)
@josefaig_
(Josefa Sepúlveda)
@ceciparrao
(Cecilia Parrao)
Neocristi
(Cristina Sandoval)
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