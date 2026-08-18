El Teniente apuesta por la experiencia operacional y certifica a 46 trabajadores de Berliam en competencias laborales

Un total de 46 trabajadores de Berliam, empresa colaboradora de Codelco División El Teniente, obtuvieron la certificación de sus competencias laborales a través de ChileValora, reconocimiento del Estado que acredita los conocimientos y habilidades desarrollados durante años de experiencia en terreno.

Todos pertenecen al contrato de flotación y se desempeñan en distintos perfiles asociados a las labores de planta, entre ellos mantención mecánica, andamios y soldadura. De esta forma, la certificación respalda que cuentan con las competencias definidas por la industria para desarrollar estos trabajos y entrega reconocimiento formal a conocimientos adquiridos durante su trayectoria laboral.

Ese reconocimiento fue entregado en una ceremonia realizada en el auditorio de la Universidad de O’Higgins, en Rancagua, donde los trabajadores recibieron sus certificados acompañados por sus familias, que también fueron parte de una jornada centrada en valorar su experiencia y desarrollo profesional.

Juan Pincheira, gerente de Plantas de El Teniente, destacó precisamente ese valor del proceso. “Este proceso lo que hace es certificar y validar que tienen las competencias al nivel adecuado para los trabajos en nuestras operaciones. No es solamente un gran premio para ellos por lo que han hecho, sino que también es un buen momento para inspirar a sus familias y a sus conocidos en lo que ellos hacen”, explicó.

Certificar lo aprendido

La certificación fue realizada mediante el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, cuyos perfiles son construidos a partir de estándares definidos por representantes de trabajadores, empleadores y el Estado.

Ximena Rivillo Oróstica, directora ejecutiva de ChileValora, destacó el valor que adquieren las trayectorias laborales cuando cuentan con un reconocimiento formal del Estado. “Lo que hace el Estado de Chile es reconocer la experiencia de vida de las personas en el trabajo, donde las personas van haciendo carreras, van teniendo expertise y van ocupando roles y cargos dentro de las empresas”, señaló.

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La autoridad destacó además que los perfiles de certificación responden a requerimientos definidos por los propios sectores productivos e incorporan aspectos vinculados a la seguridad. “Esta certificación responde a las reales necesidades de la industria y por eso tiene el valor que tiene hoy día”, afirmó.

Rodrigo Osses, administrador del contrato de flotación de Berliam, valoró el alcance que este proceso tiene tanto para los trabajadores como para la industria. “Hay muchos trabajadores que han desarrollado sus conocimientos y habilidades durante años en terreno y que hoy tienen la oportunidad de acreditarlos formalmente. Esta certificación reconoce esa experiencia y, al mismo tiempo, aporta mano de obra calificada a la región para desenvolverse en distintas empresas e industrias”, señaló Osses.

“La experiencia también tiene valor”

Entre quienes recibieron la certificación estuvo Diego Campillay, mantenedor mecánico avanzado de planta, quien destacó lo que representa este reconocimiento. “Para quienes no tuvimos la oportunidad o los recursos para acceder a estudios formales, este proceso es una verdadera oportunidad de demostrar que la experiencia también tiene valor y merece ser reconocida”, sostuvo.

“Me genera mucho orgullo, porque algunos no hemos tenido la posibilidad de seguir estudios formales y gran parte de lo que sabemos lo hemos aprendido en terreno. Esta certificación reconoce ese aprendizaje y nos permite mirar un poco más allá, aspirar a nuevas oportunidades y seguir creciendo”, señaló Isaac Soto Yáñez, soldador especialista del área de flotación.

Para Felipe Ortiz, mecánico andamiero, recibir la certificación significó además un motivo de orgullo: “Estoy muy contento y agradecido con la empresa y con quienes hicieron posible esta certificación. Para mí es un orgullo recibirla, porque es como un título, es un reconocimiento que queda para toda la vida».