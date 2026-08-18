Estudiantes de Rancagua finalizan curso de Electromovilidad e Innovación y presentan proyectos en División El Teniente

Maquetas con sensores, placas Arduino (pequeñas tarjetas/computadoras electrónicas) y distintas soluciones para abordar desafíos de la minería moderna fueron parte de una feria en la que 58 estudiantes del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, de Rancagua, finalizaron su participación en el Bootcamp (modelo de formación intensiva con trabajo práctico) de Electromovilidad e Innovación, iniciativa impulsada por Worley Foundation, con el apoyo de Codelco, que durante cuatro meses los acercó a nuevas tecnologías y herramientas para desarrollar soluciones aplicables a la industria.

La jornada de cierre se realizó en el Centro de Entrenamiento en Seguridad y Salud Ocupacional (CESSO) de Codelco División El Teniente, espacio donde los estudiantes de 3° y 4° medio de las especialidades de Electricidad, Construcciones Metálicas y Explotación Minera presentaron los proyectos que desarrollaron durante el programa. En sus propuestas abordaron problemáticas relacionadas con el medioambiente y la seguridad en la minería, incorporando herramientas de electrónica, programación y prototipado.

El proceso comenzó en abril e incluyó módulos teóricos sobre medioambiente, sostenibilidad, minería e innovación, además de instancias prácticas para que los estudiantes pudieran transformar sus ideas en prototipos. Profesionales de División El Teniente se pusieron a disposición para participar en algunos de estos módulos y compartieron con los jóvenes su experiencia y conocimientos vinculados a la industria.

Diego Arroyo, docente de Explotación Minera del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, sostuvo que “con los mentores de Codelco, pudimos hacer que los estudiantes se involucraran un poquito más, que participaran de forma proactiva, y que pudiesen conocer distintos temas; los de electricidad conocer el tema de minería y los de minería conocer el tema de electrónica”.

Trabajo metódico y sostenido

Los estudiantes comenzaron a desarrollar sus proyectos y se reunieron semanalmente durante dos o tres horas, además de destinar tiempo adicional para avanzar en las propuestas. En la feria, cada grupo tuvo la oportunidad de explicar el problema que buscaba abordar, mostrar el funcionamiento de su prototipo y presentar la solución desarrollada.

“Lo principal es poder desarrollar el pensamiento crítico, identificar problemas, necesidades, generar hipótesis y, con creatividad, desarrollar soluciones aplicables y escalables”, señaló Ignacio Cruz, director de Innovación de División El Teniente, quien además integró el jurado que evaluó las propuestas durante la jornada de cierre.

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Entre las propuestas trabajadas aparecieron iniciativas relacionadas con hidrógeno verde, humedad, ruido y polución, además de otros desafíos asociados a la seguridad y las condiciones de la minería subterránea.

La instancia permitió que profesionales de la minera conocieran directamente el trabajo realizado por los estudiantes y entregaran retroalimentación a cada equipo. Marcelo Sánchez, director Corporativo de Estándares y Desempeño en Sustentabilidad de Codelco, destacó que “lo más interesante aquí es que se den cuenta de que con la herramienta adecuada pueden desarrollar ideas, plasmar en elementos tangibles soluciones que quizás ellos mismos discuten, encuentran, pero no habían tenido ni el espacio ni las herramientas, para hacerlo”.

Valeria Macaya, analista de sostenibilidad en Worley, aseguró que “el mundo está cambiando y lo importante es estar adaptándose, conociendo y estar constantemente innovando para hacer las cosas sobre todo más sostenibles y que la minería se le limpie igual también un poco esta imagen que tiene que es muy contaminante”.