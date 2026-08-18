Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial

Bajo el liderazgo de la profesional Beatriz Valenzuela Van Treek, su oficina de arquitectura, Estudio 360, es hoy un referente en la región, tanto en materia técnica como en conservación patrimonial y mejoramiento de viviendas y condominios sociales.

Dentro de los proyectos más emblemáticos que ejecuta actualmente Valenzuela y su equipo se encuentra la modernización de complejos habitacionales, poniendo énfasis en los condominios de viviendas sociales financiados por el Ministerio de Vivienda y otros organismos públicos. Entre estas intervenciones destacan la renovación y rehabilitación de 41 edificios del sector El Manzanal, construidos en 1973; la solución de problemas de filtraciones en el condominio Butrón; la restauración de 14 edificios de los conjuntos Marco Schiaponni y Brisas de Kennedy; y los trabajos en el Edificio Consistorial, que incluyen la renovación de baños de 48 departamentos, entre otros proyectos. Todos estos puntos se encuentran ubicados en la ciudad de Rancagua.

Asimismo, la labor de la oficina también se extiende a otros puntos de la región, como Peumo, donde interviene el edificio La Araucanía.

Dichas obras no solo son de tipo cosmético, “sino que también incorporan tecnología moderna para el aislamiento térmico de cada vivienda, promoviendo la eficiencia energética mediante la integración de sistemas solares fotovoltaicos”, explica la arquitecta. Esto responde igualmente a una preocupación ambiental, ya que las renovaciones permiten reducir el impacto del uso de calefacción contaminante en zonas afectadas por altos niveles de polución. “Queremos llevar a las familias residentes de estas viviendas a mejorar considerablemente su calidad de vida”, concluye Beatriz Valenzuela.

RESCATE PATRIMONIAL HISTÓRICO

Para Valenzuela Van Treek, dentro de su trabajo en la preservación de lugares y tesoros patrimoniales de la Región de O’Higgins, uno de sus logros más significativos es la asesoría permanente entregada a la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Actualmente, la restauración de las dependencias del ex Colegio Marcela Paz, ubicado en calle O’Carrol, la define y describe como una “labor muy preciosa y un privilegio de ejecutar”.

Otra de las obras de gran valor arquitectónico regional y nacional en las que se trabaja es la Iglesia de Guacarhue, en Quinta de Tilcoco, diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. “Como Estudio 360 buscamos postularla al financiamiento del Fondo del Patrimonio para su conservación y poder colaborar así con esta comunidad tan activa en patrimonio local”, indica Valenzuela Van Treek.

Por su parte, el actual propietario de la Casona Morales, en Peralillo, ha realizado un gran esfuerzo para su recuperación y restauración. A través de Estudio 360, se pretende que este lugar sea declarado Monumento Histórico Nacional. Según la arquitecta, “aquí la gestión es vital, ya que la declaratoria es el requisito indispensable para acceder a financiamiento público y restaurar esta casona que no solo tiene valor estético, sino también histórico, al haber sido la residencia de las primeras regidoras de Colchagua, las hermanas Morales, conocidas por su labor social al interior de esta comunidad”.

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Con esta dualidad de proyectos, Estudio 360 ha logrado transformar espacios históricos y recuperar aquellos que se encontraban deteriorados, además de mejorar la calidad de vida de muchas personas, demostrando que “la arquitectura puede ser, al mismo tiempo, un motor de bienestar cotidiano para los sectores más necesitados en Chile y una salvaguardia de la identidad histórica de sus comunidades”.

PREMIOS RECIBIDOS

Premio a la “Conservación de Monumentos Históricos Nacionales” otorgado por Unesco y el Gobierno de Chile.

Premio “Trienal de Arquitectura Sur del Mundo”.

Premio “Mujeres Arquitectas de Chile”.

CONMEMORACIÓN DE 100 AÑOS DE LA MUERTE DE GAUDÍ

Estudio 360 a través de la Escuela de patrimonio de arquitectura ha preparado una gran exposición de Antonio Gaudí, con 24 obras, que será expuesta en la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Santiago de Chile, donde podrán disfrutar de las planimetrías, imágenes y maquetas de sus obras.