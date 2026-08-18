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Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a la carrera por la Secretaría General de la ONU

La candidatura de la diplomática ecuatoriana fue presentada por el Gobierno de Tonga. Baki, de 75 años, se suma a una lista en la que también figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi.
Ivonne Baki, exministra de Comercio Exterior y candidata a secretaria general de la ONU
Ivonne Baki, exembajadora de Ecuador en Estados Unidos REMITIDA / HANDOUT por IVONNE BAKI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/8/2026

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Las autoridades de Tonga anunciaron la candidatura de la exministra de Comercio Exterior de Ecuador Ivonne Baki para asumir como secretaria general de Naciones Unidas, en reemplazo de António Guterres, cuyo mandato termina el próximo 31 de diciembre.

La postulación fue comunicada por el representante permanente de Tonga ante Naciones Unidas, Viliami Va’inga Tone, mediante una carta dirigida a la Presidencia de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

El diplomático destacó la experiencia de Baki y su capacidad para generar acuerdos en un momento que calificó como crítico para Naciones Unidas.

Tone sostuvo que la candidata cuenta con la experiencia, capacidad diplomática e integridad necesarias para movilizar a la comunidad internacional, fortalecer el multilateralismo y promover los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas.

Más de 20 años de trayectoria diplomática

La candidatura de Baki se sustenta, según Tonga, en una trayectoria de más de dos décadas vinculada al ámbito diplomático y político.

Entre sus antecedentes se encuentra su trabajo en iniciativas internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, además de su defensa de la protección del medio ambiente y la búsqueda de consensos entre distintas regiones.

Baki, de 75 años, fue embajadora de Ecuador en Estados Unidos entre 2020 y 2024, durante los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa.

Anteriormente también ejerció funciones diplomáticas en Qatar, Francia y Líbano.

En el ámbito político, fue presidenta del Parlamento Andino entre 2007 y 2009 y se desempeñó como ministra de Comercio Exterior de Ecuador entre 2003 y 2005.

Bachelet también figura entre las candidaturas

La candidatura de Baki se suma a una lista de postulantes que busca suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.

Entre los nombres mencionados se encuentra la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, además del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

La elección del próximo secretario o secretaria general contempla la participación del Consejo de Seguridad, que deberá alcanzar un acuerdo y posteriormente presentar una recomendación a la Asamblea General para su aprobación.

El proceso se desarrollará durante los próximos meses, de cara al término del mandato de Guterres el 31 de diciembre.

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