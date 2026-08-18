Historias que transforman la región: Egresados destacan el valor de la Educación Técnico-Profesional en INACAP

En el marco del Mes de la Educación Técnico-Profesional (TP), la trayectoria de nuestras y nuestros egresados refleja el impacto real de una formación orientada a las necesidades del sector productivo. Hoy, profesionales insertados exitosamente en importantes empresas de la región y el país demuestran cómo la educación TP se consolida como un motor clave para el desarrollo económico, la innovación y la movilidad social.

Fernanda Zúñiga Sepúlveda, Cofundadora y Directora de Huertastic

Mi experiencia en INACAP ha sido super buena, especialmente por su enfoque práctico. Siempre me han gustado las huertas y buscar nuevas formas de trabajar con ellas, así que estudiar Mecatrónica me permitió mezclar ese interés con la tecnología. Ha sido un desafío constante, pero también muy entretenido, porque cada aprendizaje abre nuevas posibilidades para crear, experimentar y desarrollar soluciones distintas. Los conocimientos en automatización, electricidad, sensores y control han sido clave para avanzar en Huertastic.

También valoro mucho la disposición de los profesores para resolver dudas y ayudarme a seguir avanzando. Todo lo aprendido me ha servido para desarrollar Huertastic y convertir ideas que tenía en soluciones mucho más concretas.

Pedro Pablo Catalán León, Fundador Head Brewer y Distiller

Mi paso por INACAP Sede Rancagua fue fundamental para mi desarrollo profesional. Estudié Ingeniería Agrícola en un ambiente muy ligado al aprendizaje práctico, donde adquirí conocimientos técnicos y herramientas para resolver problemas, desarrollar proyectos y llevar las ideas a la realidad.

Esa formación fue una base importante para atreverme a emprender y crear Agua&Sol, donde hoy me desempeño como fundador, Head Brewer y Distiller. Con los años hemos obtenido más de 25 premios nacionales e internacionales con nuestras cervezas y destilados, además de participar como juez y expositor en Chile y el extranjero. Uno de mis sueños es poder devolver la mano y, algún día, ser docente de INACAP, compartiendo mi experiencia con nuevas generaciones.

Doris Poblete Silva, Cargo: Directora de Asuntos Estudiantiles

Empresa: INACAP Sede Rancagua

Mi experiencia en la educación técnico profesional marcó profundamente mi vida. Cada aprendizaje, instante, experiencia práctica y desafío contribuyó a mi crecimiento personal y profesional, entregándome herramientas para enfrentar un entorno laboral en constante evolución. Lo más valioso, fue comprender que la formación va mucho más allá de adquirir conocimientos técnicos y habilidades.

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Estudiar en INACAP fue un punto de inflexión que me permitió transformar la incertidumbre en oportunidades de crecimiento. Aprendí que la educación técnico profesional no solo forma profesionales competentes, sino también personas íntegras, comprometidas con su propósito y capaces de construir proyectos de vida con sentido, amor y esperanza.

Diego Abarca Cabezas

Cargo: Supervisor de Mantención SADEMA. Empresa: Agrosuper

Mi paso por INACAP marcó un antes y un después en mi desarrollo profesional. Ingresé en 2014 y egresé en 2015 como Técnico en Mantenimiento Industrial, dando mis primeros pasos en el mundo laboral a través de una práctica profesional en Agrosuper, donde posteriormente ingresé como Técnico en Mantención de Frío.

Los conocimientos y herramientas adquiridos fueron fundamentales para enfrentar los desafíos del trabajo en terreno, especialmente en mantenimiento y mejora continua de procesos de refrigeración industrial con amoniaco.

En 2020 decidí seguir creciendo profesionalmente y continué mis estudios, egresando en 2023 como Ingeniero Mecánico en Mantenimiento Industrial. Esta formación me permitió asumir nuevos desafíos y llegar a mi actual cargo. Sin duda, mi formación en INACAP fue una base importante para construir el camino profesional que hoy continúo desarrollando.

Pedro Pablo Silva Moya

Cargo actual: Técnico B, Empresa: Atlas Copco Chile

Mi paso por INACAP Sede Rancagua fue clave para mi desarrollo profesional. Formarme como Técnico y luego en Ingeniería en Automatización y Robótica me brindó una sólida base. Destaco la metodología práctica y el trabajo en laboratorios, lo que me permitió aprender enfrentando situaciones reales.

Las herramientas técnicas, la resolución de problemas y la adaptabilidad adquiridas en sus aulas fueron fundamentales para mi inserción laboral. Actualmente, en mi trabajo aplico diariamente estos conocimientos para enfrentar nuevos desafíos y seguir creciendo. Agradezco a INACAP por entregarme los cimientos para adaptarme a distintas tecnologías.

Jacqueline Elizet Parra Rebolledo

Cargo actual: Ejecutivo de Riesgo, Empresa: Coagra S.A.

Estudiar en INACAP Sede Rancagua fue cumplir un sueño postergado, me demostré que nunca es tarde para comenzar. Comencé este desafío de manera online en plena pandemia y, tiempo después, encontrarnos cara a cara en las aulas con nuestros compañeros y profesores, transformó esta etapa en una experiencia imborrable.

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Agradezco a INACAP por impulsarme a enfrentar nuevos desafíos y demostrarme que con determinación los proyectos de vida sí se concretan. Asimismo, la formación práctica, el apoyo constante, la seguridad y las herramientas para crecer profesionalmente.

Emplea X Chile: conecta a tu empresa con el talento que buscas

Chile enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de empleo, uno que no puede esperar y que para abordar requiere del compromiso y acción conjunta del sector público, privado y la sociedad.

Con ese propósito, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP, en alianza con Empresas por Chile dan vida a la cruzada X el Empleo, una iniciativa que pone al servicio del país las capacidades de ambas instituciones para convocar a empresas en todo el país y contribuir a la meta compartida de 20.000 contrataciones a través de empleaxchile.cl

Sé parte de la Cruzada X el Empleo publicando desde ya tus vacantes en la plataforma y conecta tus oportunidades con personas que buscan trabajo en todo el país. En Emplea X Chile puedes publicar y gestionar oportunidades para distintos perfiles de manera simple y permanente, además con el apoyo de Inteligencia Artificial podrás encontrar el talento que buscas.

Cada vacante abre una oportunidad, publica la tuya y se parte de esta Cruzada en www.empleaxchile.cl