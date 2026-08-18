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Hombre de las Nieves de Rengo: el gigante del Valle de los Huesos

Desde la década de 1950, arrieros y cazadores de la alta cordillera transmiten encuentros con un ser cubierto de pelo y de fuerza descomunal.
Paisaje cordillerano de Rengo asociado a la leyenda del Hombre de las Nieves
Arrieros y cazadores situaron al Hombre de las Nieves de Rengo en los parajes del Valle de los Huesos. Foto: representación creada con IA (Gemini).

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El Hombre de las Nieves de Rengo pertenece a los relatos de la alta cordillera. Los antiguos arrieros advertían que no era prudente caminar solo cuando el viento silbaba entre las montañas del Valle de los Huesos.

En esos parajes situaban a un gigante de más de dos metros, con el cuerpo cubierto de pelo, barba larga, brazos extensos y una fuerza descomunal. La criatura nunca fue encontrada, pero su descripción pasó de una generación a otra.

Encuentros narrados desde la década de 1950

El reportaje ubica el nacimiento de la leyenda en los años cincuenta, cuando arrieros y cazadores dijeron haberse cruzado con el ser en la cordillera de Rengo. No se conservan en la pieza nombres, fechas exactas, fotografías ni rastros que permitan comprobar esos encuentros.

La ausencia de pruebas es parte de la naturaleza del relato. Cada avistamiento se apoya en la palabra de quien conoce pasos, quebradas y cambios del clima, un tipo de autoridad profundamente ligada a la experiencia en la montaña.

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El Valle de los Huesos como escenario

El nombre del valle amplifica el misterio. El viento, la nieve, la distancia y la dificultad para reconocer formas a lo lejos ofrecen un paisaje donde una silueta puede transformarse rápidamente en una presencia extraordinaria.

La historia comparte rasgos con criaturas de otros lugares del mundo, pero incorpora un territorio preciso. Por eso el titular y la frase clave deben conservar «de Rengo»: sin esa ubicación, la pieza competiría con búsquedas globales y perdería su identidad regional.

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Una figura propia de la tradición precordillerana

O’Higgins conserva otros gigantes y hombres cubiertos de pelo, como el Carcancho asociado a Machalí. La semejanza muestra cómo una figura puede desplazarse por los relatos campesinos y adquirir un nombre distinto según la comuna.

En Rengo, la leyenda funciona como advertencia sobre la soledad y el respeto por la montaña. No demuestra que una criatura habite el valle, pero conserva la voz de quienes recorrieron la cordillera antes de la expansión de caminos, comunicaciones y registros digitales.

El relato forma parte de la guía de mitos y leyendas de O’Higgins, que reúne otras criaturas, tesoros, apariciones y personajes de la memoria regional.

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