HORÓSCOPO DEL MARTES 18 DE AGOSTO

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Algún tipo de malestar físico te impedirá hoy rendir como acostumbras en tu trabajo. Tus compañeros y jefes lo entenderán sin problemas, porque tú no eres de los que acostumbran a sentirse indispuestos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

No de dejes deslizar hacia el desánimo, busca en tu interior, recuerda parecidas experiencias y seguro que sacas fuerzas para afrontar esos retos que llegan ahora y que te parecen inalcanzables. No repares en gastos, lo primero es tu crecimiento personal.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Entras en una etapa vital y profesional muy próspera. Los éxitos que obtengan no dependerán de los demás, te pertenecerán a ti y solo a ti. Verás el mundo de forma muy optimista y positiva, aunque debes esforzarte por tener los pies en la tierra.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Buena situación financiera que propiciará la compra de un capricho que te tiene cerca de la obsesión desde hace tiempo. En lo sentimental, deberás dejar a un lado las críticas hacia tu pareja e intentar aceptarlo como es realmente.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te relajarás en todos los aspectos, no porque tengas motivos para ello, sino porque tu cuerpo así te lo pide. Actuarás inteligentemente a la hora de recibir determinada información. Las consecuencias de una disputa familiar no llegarán tan lejos como pensabas en un principio.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Encontrarás remedio a los problemas profesionales que van a surgir. Tu mente estará muy despierta y en perfecta armonía con tu forma física. Sigue así. Tómate tu tiempo para dar contestación a una propuesta sentimental que puede llegar a interesarte.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los ajustes presupuestarios de tu economía diaria te pueden traer de cabeza estos días, tal vez por algún gasto inesperado en la casa o debido al automóvil, que será moderado, pero te obligará a recurrir al fondo de emergencia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Excelente momento para comenzar a preocuparte por tu salud del día a día, con una alimentación equilibrada, ejercicio moderado y suficiente descanso. Problemas como sobrepeso y tensión están a la vuelta de la esquina.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Jornada agridulce para los nacidos bajo este signo, pues vivirán el reconocimiento por su notable labor en el trabajo, pero en lo personal no tendrán la misma suerte, con problemas de comunicación con la pareja o la familia.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy vas a necesitar toda tu fuerza interior para no sucumbir al aburrimiento si tienes que trabajar. La perseverancia y la concentración, aunque te saldrán caras, serán las que resuelvan tu día laboral. Vigila tu sobrepeso.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy te mostrarás sumamente sociable y buscarás en todo momento la compañía, si puede ser de grandes grupos. Desempolvarás tu agenda y te dedicarás a llamar a todos aquellos que en algún momento fueron tus amigos. Precisamente la amistad será importante en el terreno económico.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Si estás pasando unos días revueltos, la providencia o tu buena estrella lograrán sacarte adelante, siempre que afrontes los retos con optimismo. Desarrolla la intuición y trata de esquivar aquellas obligaciones que te resulten aburridas o de las que no aprendas.