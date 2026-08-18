Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Con penales, Fluminense venció a Independiente Riv. (M) y logró clasificar

El resumen del cruce entre Independiente Riv. (M) y Fluminense: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

Comparte esta noticia

Anuncios

Fluminense logró avanzar a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores tras vencer a Indep.Mza. en la tanda de penales. Thiago Silva, Renê, Hércules, Mattheus Martinelli y Guga anotaron desde los 12 pasos, mientras que Luciano Acosta no tuvo la misma suerte. Por el lado del equipo anfitrión, José Florentín y Rodrigo Atencio fallaron sus remates.

Los equipos mantuvieron un empate 1-1 al finalizar el tiempo reglamentario de noventa minutos y debieron recurrir a los tiros desde el punto de penal para determinar quién se llevaría la victoria. Independiente Riv. (M) dominó el juego con el gol de Alex Arce (51' 2T, de penal). Fluminense pudo vencer el arco rival con Kevin Serna (30' 2T).

Alex Arce se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Independiente Riv. (M) mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 8 pases correctos.

También fue importante Kevin Serna. El delantero de Fluminense marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 3 pases correctos.

El director técnico de Indep.Mza., Alfredo Berti, planteó una estrategia 4-4-2 con Nicolás Bolcato en el arco; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la línea defensiva; Matías Fernandez, Tomas Bottari, José Florentín y Leonel Bucca en el medio; y Alex Arce y Maximiliano Salas en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Marco de Oliveira se pararon con un esquema 4-5-1 con Fábio bajo los tres palos; Guga, Ignácio da Silva, Thiago Silva y Renê en defensa; Mattheus Martinelli, Hércules, Agustín Canobbio, Paulo Ganso y Yeferson Soteldo en la mitad de cancha; y Hulk en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Mundialista de Mendoza fue Andrés Rojas Noguera.

Con un empate en el duelo de ida, Fluminense se clasifica a Cuartos de Final, superando a Independiente Riv. (M) en una emocionante serie de penales.

Cambios en Independiente Riv. (M)
  • 86' 2T – Salió Ezequiel Bonifacio por Alex Vigo
  • 97' 2T – Salió Juan Manuel Elordi por Iván Villalba
Amonestados en Independiente Riv. (M):
  • 25' 1T Sheyko Studer (Conducta antideportiva), 7' 2T Leonel Bucca (Conducta antideportiva) y 18' 2T Alex Arce (Conducta antideportiva)

Anuncios
Cambios en Fluminense
  • 65' 2T – Salió Paulo Ganso por Luciano Acosta
  • 66' 2T – Salió Hulk por Kevin Serna
  • 81' 2T – Salieron Yeferson Soteldo por Julian Millan, Leonel Bucca por Luciano Sábato y Tomas Bottari por Rodrigo Atencio
Amonestados en Fluminense:
  • 11' 1T Hércules (Conducta antideportiva), 37' 1T Agustín Canobbio (Conducta antideportiva), 14' 2T Hulk (Conducta antideportiva), 14' 2T Yeferson Soteldo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 49' 2T Rodrigo Castillo (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Fluminense:
  • 12' 2T Agustín Canobbio (Roja por doble amarilla)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
3 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
CINDIE suma tres documentales de Max Verstappen
7 horas hace
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
3 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
Anuncios
793855_0
Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida
797853_0
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
Anuncios
Escuelas protegidas: la seguridad se construye antes de la violencia
BOCA_VS_PLATENSE_148
Goleó Boca Juniors 4-0 y se clasificó a Cuartos de Final
images (2)
Más de 75.000 niños y adolescentes quedaron sin clases tras terremoto en Colombia
Ivonne Baki, exministra de Comercio Exterior y candidata a secretaria general de la ONU
Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a la carrera por la Secretaría General de la ONU
Anuncios
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
santacruz sanluis 2
Liga de Ascenso: San Luis golpeó a Santa Cruz y lo llena de dudas
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
casino clandestino rancagua 1
Casino clandestino es clausurado por segunda vez en Rancagua
Anuncios
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
ohiggins femenino 1
O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”
innovacion electromovilidad 1
Estudiantes de Rancagua finalizan curso de Electromovilidad e Innovación y presentan proyectos en División El Teniente
Anuncios
gallinas araucana 1
Gallina Araucana de huevos azules: un patrimonio vivo que vuelve a nuestras tierras
793861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Corinthians y Rosario Central
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
756016_0_.1750976071
Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8
797857_0
Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6
793864_0
Liga de Quito y Mirassol se miden por la llave 5
797855_0
Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4
IP CHILE RANCAGUA 1
17 años creciendo junto a la Región de O’Higgins: IPCHILE Rancagua: educación que abre oportunidades y transforma territorios