Instituciones realizan coordinación operativa para el apoyo de festividad religiosa de Santa Rosa de Lima

Las diferentes instituciones comienzan a preparar la recta final de lo que será su participación en la masiva festividad religiosa de Santa Rosa de Lima. Una de ellas es Bomberos de San Vicente de Tagua, quienes prestaran apoyo en la localidad de Pelequén.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de San Vicente, Roberto Núñez Pérez, participó en representación de la institución en una importante reunión desarrollada en dependencias del Cuerpo de Bomberos de Malloa.

La instancia tuvo como objetivo fortalecer la coordinación y planificación entre los distintos organismos de emergencia, abordando los protocolos y la forma de actuar ante eventuales emergencias que pudieran registrarse durante la próxima festividad de Santa Rosa.

Se informó que estas instancias de coordinación resultan fundamentales para fortalecer el trabajo conjunto, la comunicación y la respuesta oportuna ante cualquier situación de emergencia.

Desde el Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua se agradeció al Cuerpo de Bomberos de Malloa por la invitación y por generar estos espacios de colaboración y coordinación en beneficio de la seguridad de la comunidad.