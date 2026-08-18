Josefa Sepúlveda y @josefaig_: datos gastronómicos con estrategia desde Rancagua

Josefa Sepúlveda es una creadora de contenido que convirtió la curiosidad gastronómica en el sello de @josefaig_. Sus publicaciones muestran platos, precios y detalles de cafeterías o restaurantes de Rancagua y sus alrededores, pero la historia de la cuenta comenzó lejos de las mesas: nació mientras aprendía a vender productos por internet.

Ese primer entrenamiento le enseñó a grabar, comunicar y entender qué puede interesar a una audiencia. Años después, una cafetería ubicada en la parte alta de un edificio rancagüino le mostró que los lugares que ella disfrutaba también podían despertar la curiosidad de miles de personas.

Perfil de Josefa Sepúlveda en Instagram.

El aprendizaje digital que comenzó durante la pandemia

Hace cerca de seis años, durante la pandemia por Covid-19, Josefa vendía productos en línea. Para promocionarlos tuvo que producir contenido para redes sociales. Cuando terminó ese período dejó el proyecto y volvió a concentrarse en su trabajo, pero las herramientas que había adquirido quedaron disponibles para una segunda etapa.

El giro llegó cuando comenzó a trabajar desde distintas cafeterías. En una de esas jornadas grabó un local en altura, pensando que el dato podía servirle a alguien. El video obtuvo una respuesta muy superior a la esperada. Fue el clic que necesitaba para comenzar a compartir los espacios que visitaba y los sabores que le parecían interesantes.

De un dato espontáneo a una propuesta reconocible

Al momento de la entrevista, @josefaig_ sumaba más de 66 mil seguidores. La gastronomía ocupa el centro de la cuenta, aunque también aparecen panoramas y otras actividades. Josefa vuelve una y otra vez a la comida porque allí encuentra novedad, aventura y una carta abierta a probar aquello que no conoce.

Su interés no se limita a decir si un plato le gustó. Busca mostrar precios, características y elementos que pueden pasar inadvertidos para quien observa solo la fachada. Esa combinación ayuda a que una recomendación se convierta en información útil, sin prometer una guía exhaustiva de todos los locales.

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Josefa recomienda, mayormente, sitios para ir a comer en Rancagua y alrededores que puedan conectar con ella y sus seguidores.

Marketing, comunicación y el valor de diferenciarse

Fuera de su cuenta, Josefa trabaja en marketing desde una agencia de publicidad. Desarrolla estrategias, planifica contenido, graba y asesora a marcas que necesitan fortalecer su presencia digital. Con el tiempo comprendió que esa experiencia profesional y su capacidad para comunicar podían convivir en un mismo proyecto.

Cuando conversa con emprendedores, una de sus primeras preguntas apunta al factor diferenciador. A su juicio, la difusión puede empujar un negocio, pero no reemplaza aquello que lo hace distinto. En un escenario donde muchos ofrecen café o productos similares, el desafío es identificar y comunicar una razón concreta para elegir ese lugar.

Creadora antes que influencer

Aunque cada vez más personas la reconocen en la calle, Josefa prefiere definirse por el contenido que entrega. Para ella, la audiencia llega a su cuenta porque busca un dato y no necesariamente porque quiera imitar una forma de vida. Esa diferencia orienta la selección de los lugares y el modo en que presenta cada experiencia.

Lo que empezó con un video improvisado se transformó en una vitrina para negocios regionales y en una comunidad que comparte su búsqueda del próximo dato gastronómico. El reportaje sobre creadores digitales de O’Higgins reúne su trayectoria con las de otras voces nacidas en Rancagua y Machalí.