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Juan Nicolás Rubio: el empresario que la leyenda vinculó con el diablo

Los carruajes nocturnos de su conservera lanzaban chispas sobre el camino. Ese espectáculo terminó eclipsando una trayectoria decisiva para el desarrollo de Rancagua.
Retrato o antecedente histórico del empresario rancagüino Juan Nicolás Rubio
La prosperidad de la conservera de Juan Nicolás Rubio dio origen a una leyenda sobre un supuesto pacto con el diablo. Foto: archivo El Rancagüino (mejorada con IA).

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La búsqueda «Juan Nicolás Rubio pacto con el diablo» conduce a una leyenda, no a la explicación histórica de su fortuna. Rubio fue uno de los empresarios relevantes de Rancagua durante el siglo XIX y desarrolló una conservera que alcanzó mercados internacionales.

Su prosperidad, sin embargo, fue observada con sospecha. En una época sin el sistema bancario actual, las ganancias eran trasladadas por la noche desde la fábrica hasta la residencia familiar. Los carruajes avanzaban sobre caminos de piedra y sus ruedas de hierro producían chispas.

La escena nocturna que alimentó el rumor

Para quienes veían pasar los vehículos, el ruido, la oscuridad y los destellos ofrecían una imagen extraordinaria. La repetición transformó una operación de transporte en señal de una fuerza sobrenatural asociada con el dinero.

Así comenzó a circular la idea de que Rubio había pactado con el diablo para levantar su riqueza. El reportaje no presenta un contrato, testimonio directo ni documento que respalde esa afirmación; la atribuye expresamente al imaginario de la época.

Juan Nicolás Rubio
El empresario Juan Nicolás Rubio, impulsor del desarrollo industrial de Rancagua, fue protagonista de una leyenda que lo vinculó con un supuesto pacto con el Diablo debido a la fortuna que llegó a reunir.

El industrial detrás del personaje legendario

Juan Nicolás Rubio Aránguiz nació en Rancagua en 1845. Una reseña publicada por El Rancagüino en 2023 señala que abrió su fábrica de conservas en 1897 en el camino a Machalí, actual avenida Membrillar, y que su producción llegó a exportarse a América, Europa y Medio Oriente.

También impulsó caminos, viviendas y empleos, y participó en instituciones locales. Patricio Díaz lamenta que la versión del pacto haya terminado siendo más conocida que esas obras. La tensión entre ambas memorias es el verdadero centro de esta entrada.

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Don Juan Nicolás Rubio: pionero de la agro industria

Por qué las fortunas se convierten en leyendas

En la tradición oral regional, la riqueza rápida suele explicarse mediante tesoros, entierros o acuerdos con el maligno. Es una forma de expresar sospecha frente al poder económico y, al mismo tiempo, de advertir que toda ganancia extraordinaria puede tener un costo.

La pieza forma parte de la guía de mitos y leyendas de O’Higgins. El Cristo de la Hacienda de Machalí presenta otra versión del pacto, asociada a una crisis agrícola y a una cruz protectora, por lo que ambos relatos deben enlazarse con anclas diferentes.

Mitos y leyendas
de O’Higgins
Castillo Butrón
(Rancagua)
Tito Lastarria
(Rancagua)
Fantasmas Antiguo
Hospital Regional
(Rancagua)
Tesoro William Cook
(Rancagua)
Cristo de la Hacienda
(Machalí)
Monstruo Laguna
Tagua Tagua
(San Vicente)
Hombre de las Nieves
(Rengo)
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