Liga de Ascenso: San Luis golpeó a Santa Cruz y lo llena de dudas

Parecía que, tras haber ganado en Curicó, se iniciaba el despegue de Deportes Santa Cruz, pero San Luis lo devolvió a la realidad.

La noche del lunes, en el estadio Joaquín Muñoz García, el elenco que dirige Humberto “Chupete” Suazo, derrotó por 0-2 al elenco local y lo dejó pegado en el penúltimo lugar superando por 10 unidades al colista Rangers de Talca.

Los tantos de Martín Carreño y Sebastián Parada, ambos logrados finalizando la primera etapa, fueron un duro golpe para una escuadra que no se pudo recuperar en el complemento.

Un duro golpe

“Sabíamos que San Luis es un buen equipo, pero creo que hoy tuvimos un rendimiento muy por debajo de lo esperado”, comentó tras el partido el técnico Dalcio Giovagnoli.

El director técnico santacruzano, manifestó también que “podemos llegar a ser el análisis de que, sentimos, la carga de la seguidilla de partidos y señalar que el rival fue superior”, y que “pensábamos que íbamos a tener otro desempeño, lamentablemente no pudimos encontrarle la vuelta”.

Además, ante las consultas por el estado de la cancha, comentó que “el estado del campo de juego influye bastante, pero tampoco es una excusa. Se hizo un flojo desempeño y tuvimos errores muy puntuales que creímos que habían quedado en el pasado”.

Ahora, Santa Cruz tendrá que ir a buscar puntos el sábado ante otro equipo que lucha por el título, Magallanes, duelo que se disputará en el estadio municipal de San Bernardo.

Los unionistas no pudieron ante un equipo que está luchando por retornar a Primera División. Foto: San Luis de Quillota.

Ficha del partido

Deportes Santa Cruz (0): Juan Dobboletta; David Tati, Esteban Flores, Hardy Cavero, Felipe Alvarado (56′, Pablo Brito); Felipe Orellana (56’, Nadir Zeineddin), Gino Alucema (35′, Cristóbal Castillo), Diego Plaza, Icker Quiroz (56’, Cristóbal Moreno), Nicolás Barrios; Diego Arias (77’, Diego Acevedo). DT: Dalcio Giovagnoli.

San Luis (2): Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Vicente Durán; Nicolás Muñoz (85′, Mateo Guerra), Joel Torres (76′, Gamal Plaza), Sergio Vergara (62′, Diego González), Sebastián Parada; Martín Carreño (46′, Danilo Catalán), Fabián Pastenes. DT: Humberto Suazo.

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Árbitros: Francisco Gilabert, Hernán Banda, Loreto Toloza, Cristian Droguett.

VAR: Mathias Riquelme, Wladimir Muñoz.

Amonestados: Quiroz, Flores (DSC); Muñoz, Durán (SL).

Goles: 0-1, 42′, Carreño; 0-2, 45’+2′, Parada.

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz.

Público: 862 espectadores.