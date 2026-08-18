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Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6

Santos se mide ante Macará en el estadio Bellavista el jueves 20 de agosto a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Cristián Garay Reyes.

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Este jueves 20 de agosto se miden Santos, que ganó 2 a 1 en la ida, y Macará, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 6 se jugará desde las 18:00 horas, en el estadio Bellavista.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y Santos se impuso por 2 a 1.

Cristián Garay Reyes es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Orense 0 vs Macará 1 (5 de marzo)
  • Fase de Grupos: Macará 1 vs América de Cali 1 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Alianza Atlético 0 vs Macará 2 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Macará 0 vs Alianza Atlético 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Macará 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
Los resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Deportivo Cuenca 1 vs Santos 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Santos 1 vs Deportivo Recoleta 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: San Lorenzo 1 vs Santos 1 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportivo Recoleta 1 vs Santos 1 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 2 vs San Lorenzo 2 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santos 3 vs Deportivo Cuenca 0 (26 de mayo)
  • Playoffs Octavos: UCV 1 vs Santos 4 (21 de julio)
  • Playoffs Octavos: Santos 4 vs UCV 2 (28 de julio)
  • Octavos de Final: Santos 2 vs Macará 1 (13 de agosto)
Horario Macará y Santos, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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