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Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico

En su quinta versión, 13 mil 962 familias de la Región de O’Higgins tendrán la posibilidad de acceder por primera vez al beneficio.

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121 mil 802 hogares de la Región de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico durante el segundo semestre de 2026, beneficio destinado a apoyar a las familias más vulnerables mediante un descuento en sus cuentas de electricidad.

De acuerdo con lo informado por la seremi de Energía, Alejandra Avendaño, “gracias a la Ley Ordenemos La Cuenta, aprobada en el Congreso Nacional, vamos a poder contar con este subsidio el próximo año”, permitiendo que en esta quinta convocatoria 13 mil 962 hogares de la región accedan por primera vez al beneficio, mientras que el resto correspondería a familias que ya habían sido favorecidas en procesos anteriores.

El beneficio se entregará en seis cuotas mensuales durante el segundo semestre de 2026. El descuento comenzará a reflejarse en las cuentas de electricidad a partir de agosto, en una boleta que incluirá las cuotas correspondientes a julio y agosto, dependiendo de los ciclos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica. La entrega se extenderá hasta diciembre.

Las personas que participaron en esta convocatoria pueden consultar si fueron seleccionadas ingresando a www.subsidioelectrico.cl o www.ventanillaunicasocial.gob.cl, utilizando su RUT y Clave Única.

Además, los resultados estarán disponibles a través de los canales de atención presencial y telefónica de ChileAtiende y en las oficinas de las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía.

Finalmente, se informó que, en caso de dudas sobre el beneficio o sus procedimientos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también dispone de sus canales de atención presencial y telefónica.

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