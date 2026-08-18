Más de 75.000 niños y adolescentes quedaron sin clases tras terremoto en Colombia

Más de 75.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia han visto interrumpido su acceso a la educación debido al terremoto que sacudió el sur del país el pasado 10 de agosto y que dejó casi 300 personas fallecidas, según informó UNICEF.

De acuerdo con el balance de la organización, más de 3.200 centros educativos resultaron afectados, mientras que 263 escuelas quedaron completamente destruidas producto del sismo.

La emergencia ha obligado a miles de familias a abandonar sus viviendas y ha dejado a numerosos niños y adolescentes sin uno de sus principales espacios de protección y apoyo.

“Miles de familias y de niños y niñas lo han perdido todo, sus casas, sus escuelas. Han perdido la posibilidad de sentirse seguros y tranquilos”, señaló Olga Lucía Zuluaga, portavoz de UNICEF.

La representante agregó que es necesario continuar acompañando a las comunidades afectadas, especialmente mediante apoyo psicosocial, espacios seguros para la infancia y acciones destinadas a restablecer el acceso a la educación.

El impacto en zonas vulnerables

UNICEF advirtió que el terremoto ha agravado las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentaban numerosas familias en zonas como Buenaventura y Chocó.

Para muchos niños y niñas, la escuela no representa solamente un lugar donde reciben educación, sino también un espacio seguro y una red de apoyo frente a riesgos como la violencia, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados.

La situación resulta especialmente preocupante en Chocó, donde Naciones Unidas verificó 180 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes entre 2021 y 2025, en el contexto del conflicto armado.

Por ello, UNICEF señaló que trabaja junto al Ministerio de Educación de Colombia para que los menores puedan regresar lo antes posible a espacios seguros de aprendizaje.

UNICEF entrega ayuda en las zonas afectadas

Como parte de la respuesta humanitaria, UNICEF informó que en Chocó se han distribuido más de 600 kits de higiene familiar y menstrual.

La organización también ha adecuado los baños de uno de los principales albergues y mantiene un camión cisterna que suministra agua segura a las personas afectadas.

En Buenaventura, en tanto, se han entregado otros 200 kits de higiene familiar y dignidad.

La organización advirtió que la recuperación educativa será una de las tareas prioritarias para las comunidades afectadas por el terremoto, especialmente en aquellos sectores donde la emergencia se suma a condiciones de vulnerabilidad que ya existían antes del desastre.