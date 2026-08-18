Tigre se enfrentará a MC Torque por la llave 7

MC Torque, que ganó en la ida, y el Matador definirán mañana al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El juego corresponde a la llave 7 y está programado para las 20:30 horas en el estadio Centenario.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y MC Torque sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El encuentro será supervisado por Guillermo Guerrero Alcívar, el juez encargado.
Los resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: MC Torque 1 vs Defensor Sporting 0 (3 de marzo)
- Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Grêmio 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Palestino 0 vs MC Torque 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Dep. Riestra 2 vs MC Torque 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: MC Torque 1 vs Palestino 0 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: MC Torque 4 vs Dep. Riestra 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Grêmio 2 vs MC Torque 2 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
Los resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Alianza Atlético 1 vs Tigre 1 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Tigre 0 vs Macará 1 (16 de abril)
- Fase de Grupos: Tigre 2 vs América de Cali 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Macará 2 vs Tigre 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: América de Cali 1 vs Tigre 1 (19 de mayo)
- Fase de Grupos: Tigre 2 vs Alianza Atlético 0 (28 de mayo)
- Playoffs Octavos: Nacional 0 vs Tigre 3 (21 de julio)
- Playoffs Octavos: Tigre 1 vs Nacional 2 (28 de julio)
- Octavos de Final: Tigre 0 vs MC Torque 1 (12 de agosto)
Horario MC Torque y Tigre, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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