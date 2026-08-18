Mitos y leyendas de O’Higgins: ocho relatos que mantienen viva la memoria regional

Los mitos y leyendas de O’Higgins recorren casonas urbanas, cementerios, hospitales, haciendas, lagunas y pasos cordilleranos. En ellos aparecen pactos con el diablo, tesoros ocultos, santos populares, fantasmas y criaturas que cambian cada vez que una comunidad vuelve a contarlos.

Este especial reúne ocho historias independientes del reportaje de Gisella Abarca. El historiador y genealogista Patricio Díaz González, la profesora de Historia Leticia Herrera y la socióloga María Rosa González ayudan a distinguir los datos documentados de las versiones transmitidas por vecinos, familias y comunidades rurales.

El historiador rancagüino Patricio Díaz ha dedicado años a investigar el origen de los principales mitos y leyendas de la Región de O’Higgins, destacando que sobreviven porque cada generación incorpora nuevos elementos a sus relatos.

Cómo se construye una leyenda

Para Díaz, la tradición oral es el vehículo que permite que una narración pase de boca en boca y crezca con el tiempo. Un hecho histórico puede transformarse al incorporar explicaciones sobrenaturales, temores y símbolos propios del lugar. Por eso una misma estructura —un pacto, un entierro, una aparición— reaparece en comunas distintas con nuevos nombres y escenarios.

Las fuentes no cumplen la misma función. Un registro parroquial, un expediente patrimonial o una fecha verificable permiten reconstruir una biografía o un inmueble. La presencia de un vampiro, un fantasma o un monstruo pertenece, en cambio, al relato popular. Conservar ambas capas sin confundirlas permite valorar el patrimonio oral sin presentar la creencia como prueba.

Cachapoal: casonas, mausoleos y pactos

El Castillo Butrón y los rumores del barrio Centenario

La arquitectura de la casa, el control de sus accesos y escenas que los vecinos observaban desde la calle alimentaron historias sobre cadáveres colgados, duendes y un gran culebrón protector. La leyenda del Castillo Butrón muestra cómo animales faenados en una torre y una figura de serpiente en la pileta pudieron adquirir otra forma durante la noche.





Tito Lastarria, de supuesto vampiro a santo popular

Tito Modesto Zenobio Bravo murió joven tras enfermar de tuberculosis. El traslado nocturno de su féretro, las cadenas y las cruces de su mausoleo abrieron paso a la versión del vampiro. Con los años, la figura cambió: hoy la historia de Tito Lastarria también se expresa en flores, cartas y placas de agradecimiento en el Cementerio N°1 de Rancagua.

Anuncios





Los fantasmas asociados a los hospitales de Rancagua

Dos recintos aparecen en la narración. En el primero, un obrero que perdió una pierna durante la construcción habría prometido no abandonar el lugar. En el antiguo Hospital Regional, posteriormente destinado a la Universidad de O’Higgins, funcionarios y vecinos recuerdan a una mujer que pedía agua, una enfermera de capa negra y sensaciones inquietantes en los subterráneos. Los fantasmas del antiguo Hospital de Rancagua pertenecen a esa memoria laboral y urbana.





William Cook y la fortuna convertida en tesoro

El empresario inglés William Cook instaló un importante hotel en Rancagua. Tras su muerte, las preguntas sobre su riqueza y la coincidencia de su apellido con corsarios ingleses dieron origen a un supuesto botín enterrado. La leyenda del tesoro de William Cook no entrega un escondite comprobable: revela la manera en que una fortuna difícil de explicar se vuelve relato.





Juan Nicolás Rubio y las chispas de los carruajes

El dinero de la conservera era trasladado de noche en vehículos cuyas ruedas de hierro lanzaban chispas sobre las piedras. Esa imagen llevó a asociar al industrial con el demonio. La historia de Juan Nicolás Rubio y el pacto con el diablo contrasta el rumor con el aporte de un empresario que levantó viviendas, caminos y empleos en la ciudad.





El Cristo de la Hacienda de Machalí

La versión recogida por Leticia Herrera sitúa a Vicente Sanfuentes frente a una crisis económica y un supuesto acuerdo con el maligno. Un gran crucifijo habría protegido la propiedad y roto el compromiso. La leyenda del Cristo de la Hacienda de Machalí conserva distintas versiones sobre quién levantó la imagen y qué ocurrió con el cuerpo del hacendado.





Agua y cordillera: criaturas que sobreviven al paisaje

El monstruo de la Laguna de Tagua Tagua

Alas, escamas, garras, cuernos y dos colas forman la criatura que habría atacado animales junto a la antigua laguna. Una estampa vinculada al relato y las recopilaciones posteriores muestran su larga circulación. La historia del monstruo de la Laguna de Tagua Tagua persistió incluso después del desagüe del humedal.





El Hombre de las Nieves de Rengo

Desde la década de 1950, arrieros y cazadores hablan de un gigante cubierto de pelo en el Valle de los Huesos. No existe un hallazgo que confirme su presencia, pero el Hombre de las Nieves de Rengo permanece como una de las figuras más reconocibles de la tradición precordillerana.

Anuncios





Un patrimonio que cambia cuando se cuenta

El reportaje completo recorre además las tres provincias de la región. Los temas se repiten, pero cambian al encontrarse con el paisaje, los oficios y la historia de cada localidad.

En Cachapoal, el diablo deja huellas sobre piedras, juega al tejo, visita guitarreadas y aparece ligado a la riqueza. También hay cuevas de brujos, entierros, cruces protectoras y figuras acuáticas. El valle y los caminos conectan versiones que viajan entre Rancagua, Machalí, Requínoa, Peumo, Coltauco, San Vicente y otras comunas.

En Colchagua, las haciendas, los puentes y los antiguos caminos rurales reúnen novias, carretas, jinetes, Lloronas y tesoros. Las historias expresan advertencias sobre la desobediencia, la avaricia, la violencia y los peligros de desplazarse de noche. Los nombres cambian entre San Fernando, Chimbarongo, Chépica, Lolol, Nancagua, Placilla y Pumanque, pero persiste una estructura compartida.

En Cardenal Caro, la costa modifica el repertorio. Piratas, barcos fantasmas, sirenas, cuevas y seres de lagunas se relacionan con pescadores, naufragios, niebla y riquezas que el mar habría ocultado. Pichilemu, Navidad, Litueche, La Estrella, Marchigüe y Paredones conservan versiones que trasladan los temores y deseos del campo hacia el borde costero.

Monstruos, Brujos, Tué Tué, el Cuero, seres extraños, duendes, el mandinga y apariciones conforman un universo de relatos que reflejan la riqueza del patrimonio oral de nuestra región.

María Rosa González subraya que las historias rurales retratan imaginarios colectivos y forman parte de la identidad de comunidades como Chancón, Punta de Cortés, Santa Elena y San Ramón. La recopilación de Paulette Aguilera extiende esa mirada a las comunas de O’Higgins. Su valor no depende de demostrar lo sobrenatural, sino de comprender lo que cada relato dice sobre quienes lo conservaron.

La lectura digital permite acompañar esa diversidad con fuentes distintas: enlaces históricos cuando existe documentación, entrevistas cuando una persona investigadora explica el origen y atribución explícita cuando el contenido proviene de la tradición. La transparencia de procedencia evita que el atractivo de la historia borre la diferencia entre archivo, interpretación y creencia.

Anuncios

La edición digital separa los ocho recuadros para que cada persona, lugar y criatura tenga una entrada propia. Esta página funciona como guía regional: ofrece contexto y conduce a las versiones completas sin reproducirlas íntegramente.