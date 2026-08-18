Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Monstruo de la Laguna de Tagua Tagua: la criatura alada que sobrevivió al agua

Estampa histórica del monstruo alado de la Laguna de Tagua Tagua
Una antigua estampa ayudó a fijar la imagen del monstruo de Tagua Tagua como una criatura alada, escamosa y de dos colas.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El monstruo de la Laguna de Tagua Tagua es una de las criaturas más reconocibles del patrimonio fantástico chileno. La leyenda lo sitúa en las aguas del antiguo humedal de San Vicente y lo describe como un animal gigantesco capaz de atacar al ganado que se acercaba a beber.

Su figura combina enormes alas, cuerpo cubierto de escamas, garras, hocico, cuernos y dos largas colas. La precisión visual ayudó a que el relato circulara más allá de la zona y quedara asociado a una antigua estampa fechada en el siglo XVIII por las recopilaciones citadas en el reportaje.

La paleontología tema de estudio en la Laguna Tagua Tagua.

La criatura que acechaba desde la laguna

Según la tradición, el animal arrastraba personas y hacía desaparecer reses. Los habitantes organizaron una expedición para capturarlo, pero la criatura consiguió permanecer fuera de su alcance. La cacería fallida reforzó la idea de un ser imposible de dominar.

Algunas versiones agregaron un origen moral: el monstruo sería el espíritu castigado del encomendero Juan Próspero de Elzo, asociado en el relato con abusos contra los pueblos originarios. Esta explicación pertenece a una variante legendaria y requiere mantenerse atribuida.

La imagen que prolongó la historia

Una estampa antigua permitió que el monstruo tuviera forma incluso para quienes nunca escucharon la narración junto a la laguna. Colecciones de la Biblioteca Nacional Digital y Memoria Chilena conservan versiones impresas y recopilaciones que demuestran la circulación cultural del motivo, no la existencia biológica de la criatura.

Qué ocurrió con la Laguna de Tagua Tagua

El humedal fue desaguado durante el siglo XIX y su lecho adquirió otros usos. El cambio del paisaje no borró su importancia arqueológica, paleontológica ni oral. En el territorio se han encontrado vestigios humanos y restos de fauna antigua que pertenecen a investigaciones científicas distintas de la leyenda.

Anuncios

El Rancagüino ha publicado antecedentes sobre la antigua laguna y los hallazgos de Tagua Tagua. Ese contexto debe enlazarse sin insinuar que los restos paleontológicos prueban la presencia del monstruo descrito por la tradición.

Historia de Rancagua CAPITULO I : UN PUEBLO DE INDIOS DE NOMBRE INMORTAL

Una criatura que permanece bajo la tierra

La última variante asegura que el ser continúa dormido bajo el terreno donde estuvieron las aguas. La imagen resume la capacidad de las leyendas para sobrevivir a un cambio geográfico: cuando desapareció la laguna, el monstruo no dejó el relato; pasó a ocultarse bajo el suelo.

La historia forma parte de la guía de mitos y leyendas de O’Higgins, junto con casonas, santos populares, fantasmas, pactos y figuras de la cordillera.

Mitos y leyendas
de O’Higgins
Castillo Butrón
(Rancagua)
Tito Lastarria
(Rancagua)
Fantasmas Antiguo
Hospital Regional
(Rancagua)
Tesoro William Cook
(Rancagua)
Juan Nicolás Rubio
y pacto con el diablo
(Rancagua)
Cristo de la Hacienda
(Machalí)
Hombre de las Nieves
(Rengo)
Anuncios
1 florindo nuñez ramos
Estudio Contable y Tributario Florindo Núñez Ramos: más de cuatro décadas de ética y liderazgo en contabilidad
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
image (1)
MOVI: la nueva app creada en la región que prioriza la seguridad y el trato justo
2 LA VITORIA
Sombrerería La Victoria: un oficio único con casi un siglo de tradición en Rancagua
Anuncios
Richard Andrade C
El Rancagüino: una historia de 111 años escrita junto a O’Higgins
Paisaje cordillerano de Rengo asociado a la leyenda del Hombre de las Nieves
Hombre de las Nieves de Rengo: el gigante del Valle de los Huesos
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
Anuncios
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
casino clandestino rancagua 1
Casino clandestino es clausurado por segunda vez en Rancagua
medallistas paraciclismo 1
Ciclistas del Libertador brillan en Brasil: Hernán Moya y Benjamín Ruarte lideran la cosecha de medallas del Team ParaChile
1 PDI Rengo
Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
ohiggins femenino 1
O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”