Monstruo de la Laguna de Tagua Tagua: la criatura alada que sobrevivió al agua

El monstruo de la Laguna de Tagua Tagua es una de las criaturas más reconocibles del patrimonio fantástico chileno. La leyenda lo sitúa en las aguas del antiguo humedal de San Vicente y lo describe como un animal gigantesco capaz de atacar al ganado que se acercaba a beber.

Su figura combina enormes alas, cuerpo cubierto de escamas, garras, hocico, cuernos y dos largas colas. La precisión visual ayudó a que el relato circulara más allá de la zona y quedara asociado a una antigua estampa fechada en el siglo XVIII por las recopilaciones citadas en el reportaje.

La criatura que acechaba desde la laguna

Según la tradición, el animal arrastraba personas y hacía desaparecer reses. Los habitantes organizaron una expedición para capturarlo, pero la criatura consiguió permanecer fuera de su alcance. La cacería fallida reforzó la idea de un ser imposible de dominar.

Algunas versiones agregaron un origen moral: el monstruo sería el espíritu castigado del encomendero Juan Próspero de Elzo, asociado en el relato con abusos contra los pueblos originarios. Esta explicación pertenece a una variante legendaria y requiere mantenerse atribuida.

La imagen que prolongó la historia

Una estampa antigua permitió que el monstruo tuviera forma incluso para quienes nunca escucharon la narración junto a la laguna. Colecciones de la Biblioteca Nacional Digital y Memoria Chilena conservan versiones impresas y recopilaciones que demuestran la circulación cultural del motivo, no la existencia biológica de la criatura.

Qué ocurrió con la Laguna de Tagua Tagua

El humedal fue desaguado durante el siglo XIX y su lecho adquirió otros usos. El cambio del paisaje no borró su importancia arqueológica, paleontológica ni oral. En el territorio se han encontrado vestigios humanos y restos de fauna antigua que pertenecen a investigaciones científicas distintas de la leyenda.

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El Rancagüino ha publicado antecedentes sobre la antigua laguna y los hallazgos de Tagua Tagua. Ese contexto debe enlazarse sin insinuar que los restos paleontológicos prueban la presencia del monstruo descrito por la tradición.

Una criatura que permanece bajo la tierra

La última variante asegura que el ser continúa dormido bajo el terreno donde estuvieron las aguas. La imagen resume la capacidad de las leyendas para sobrevivir a un cambio geográfico: cuando desapareció la laguna, el monstruo no dejó el relato; pasó a ocultarse bajo el suelo.

La historia forma parte de la guía de mitos y leyendas de O’Higgins, junto con casonas, santos populares, fantasmas, pactos y figuras de la cordillera.