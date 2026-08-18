MOVI: la nueva app creada en la región que prioriza la seguridad y el trato justo

Por Ximena Mella Urra



Tras vivir una década en el continente europeo, desempeñándose en proyectos de movilidad en países como Francia y Alemania, el ingeniero civil industrial Juan Raúl Rojas Sepúlveda volvió al país y, desde hace un año, desarrolla un proyecto tecnológico que pronto saldrá a la luz. Se trata de una nueva aplicación de transporte y movilidad denominada MOVI, que podrá ser descargada desde octubre próximo y usada en las 33 comunas de la Región de O’Higgins.

Este emprendedor rancagüino tiene sus objetivos muy claros: “La idea de MOVI es ayudar a la descongestión en la zona urbana. Dos de diez personas que dejen el vehículo en casa y ya estamos cooperando con un granito de arena. Si dejamos los vehículos, estamos emitiendo menos CO₂. Por eso quiero proponer que cuando tengamos alerta ambiental, podamos ofrecer una tarifa especial para que la gente deje sus autos y nos prefiera”.

Al nutrirse y especializarse en proyectos europeos de transporte y movilidad, este profesional y fundador de la app quiere instalar un precio justo, con un equilibrio de tarifas. Se cobrará por kilómetro efectivo de viaje. “El viajero pagará 700 pesos por kilómetro hasta 4,5 km y sobre ello serán 650 pesos, mientras que el conductor ganará 500 pesos por kilómetro hasta los 4,5 km y, arriba de eso, serán 480 pesos, de forma fija”, dice Rojas, y asegura que poco a poco se verá que los precios son muy accesibles.

De esta forma, no existirá la tarifa dinámica, por lo que el precio será fijo durante todo el día. “Es que me parece muy injusto que, porque hay taco la gente, además, tenga que pagar más. Tampoco permitiremos el pago en efectivo, solo electrónico, porque así lo exigirá la nueva ley”, explicó el representante de MOVI, aunque sí buscarán contar con tarifas preferenciales para los adultos mayores, “como una forma de que usen esta tecnología”.

Juan ya se ha reunido con algunas autoridades para presentarles esta iniciativa. “Quiero hacer las cosas bien porque se viene el reglamento de la ley Uber y le ofrecí a las autoridades que seamos la región pionera en cumplir esto”.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE USUARIOS Y CHOFERES

La seguridad es el eslabón principal en este emprendimiento tecnológico. Y para cumplir esta meta es necesaria la identificación completa del chofer de la aplicación, pero también de los pasajeros. Asimismo, solo mayores de 18 años podrán descargar y registrarse en esta app.

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La garantía de MOVI será la seguridad en cada viaje, un valor que no se transa, según su representante. Esto debido al nivel de inseguridad, ya que en el 96% de los casos de asaltos los choferes son las víctimas. Por eso, a este ingeniero le parece injusto que solo sean los conductores quienes deban presentar diversos documentos para poder trabajar en la app y que el pasajero solo deba presentar una tarjeta de crédito. “No podemos pedir certificado de antecedentes a los pasajeros, pero sí le pediremos el carnet de identidad con imágenes de sus dos caras. Subiremos una foto legible de la persona con su nombre y vamos a hacer verificaciones de domicilio tanto para choferes como para viajeros. Asimismo, vamos a chequear el vehículo con todos sus papeles, revisión técnica y padrón al día, y que también coincida con el chofer”, adelantó. “La idea es que se genere una comunidad de transporte, sabiendo quién me va a transportar o saber a quién voy a llevar”.

De igual manera, MOVI responderá distintos problemas que se suscitan y que la experiencia muestra en otras aplicaciones. Dichas situaciones se basan principalmente en la cancelación de viajes con diferentes justificaciones, como no contar con silla para bebés, no poder llevar en el vehículo una silla de ruedas o trasladar a adultos mayores con dificultades de desplazamiento. Además, la app contará con la opción MOVI Mujer para el traslado solo de mujeres y con choferes mujeres, y se sumaría a futuro la modalidad de carpooling (vehículo compartido). La idea es ir incorporando beneficios de forma gradual en la aplicación, dijo su creador.

Esta nueva plataforma tecnológica se encuentra todavía en prueba y desarrollo, por lo que pronto estaría lista para salir a la luz y ser descargada para sistemas iOS y Android. “Elegimos la Región de O’Higgins para este plan piloto por seis meses y, una vez que ya tenga un importante feedback de choferes y viajeros, invertiremos más en ella para crecer más allá de los límites regionales”. De igual forma, lanzarán su nuevo sitio web: www.movi-go.cl a mediados de agosto. A este espacio se sumarán las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok.