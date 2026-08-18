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Neocristi: arquitectura cercana y humor desde Machalí

Cristina Sandoval explica su profesión sin tecnicismos, comparte el camino de una independiente y convierte experiencias cotidianas en videos virales.
Cristina Sandoval, Neocristi, revisa materiales para un proyecto de arquitectura en Machalí
Cristina Sandoval utiliza TikTok para explicar arquitectura, mostrar su trabajo independiente y compartir experiencias cotidianas.

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Neocristi acerca la arquitectura a TikTok desde Machalí. Detrás del usuario está Cristina Sandoval, una profesional que comenzó compartiendo vivencias universitarias durante la pandemia y que hoy combina remodelaciones, diseño de interiores, proyectos propios y videos de humor.

Su cuenta creció al responder preguntas que muchas personas no se atrevían a formular sobre la carrera y el trabajo independiente. El objetivo no es impresionar con vocabulario técnico, sino despertar curiosidad y mostrar que la profesión puede explicarse de una manera clara.

Perfil neocristi
Perfil de Cristina Sandoval en TikTok.

El nombre que apareció antes que los videos

Cristina creó la identidad Neocristi mientras estudiaba Arquitectura. La palabra neo aludía a recuperar rasgos de movimientos antiguos y llevarlos a una etapa más moderna. El juego con su propio nombre terminó convertido en la marca con la que sería reconocida en redes sociales.

Durante el confinamiento descargó TikTok por curiosidad. Empezó a contar anécdotas de la universidad y a responder dudas de quienes querían estudiar la carrera. Una de esas historias se viralizó y mostró que había un público interesado tanto en las experiencias personales como en la profesión.

De la universidad al trabajo independiente

Después de titularse, los relatos estudiantiles cedieron espacio a remodelaciones, diseño de interiores y encargos propios. Al mismo tiempo, comenzaron a llegar mensajes de personas que temían no encontrar trabajo y que descubrieron en sus videos la posibilidad de ejercer de manera independiente.

Las redes también abrieron oportunidades concretas. Potenciales clientes conocieron su trabajo en TikTok y la contactaron por proyectos, asesorías o muebles. Cristina presenta esa amplitud con humor: puede desarrollar planos, diseñar soluciones interiores y acompañar distintas etapas de una obra.

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Cristina Sandoval
Cristina Sandoval combina su profesión de arquitecta con videos que acercan la arquitectura hacia un público más amplio.

Explicar sin tecnicismos para llegar a más personas

Los videos de arquitectura requieren preparación. Cristina piensa qué quiere explicar y procura traducir los conceptos para una audiencia que no necesariamente estudió o trabaja en el área. Esa decisión editorial permite que los contenidos interesen también a quienes solo sienten curiosidad por los espacios, los materiales o las remodelaciones.

En cambio, las piezas humorísticas suelen nacer en el momento. La combinación evita que la cuenta se vuelva una clase permanente y deja espacio para experiencias cotidianas que, a veces, terminan entre sus publicaciones más vistas.

Una creadora emergente con raíces en Machalí

Al momento de la entrevista, @neocristi reunía a más de 17 mil seguidores. Cristina aún se considera una creadora emergente, pero su comunidad ya conecta la arquitectura con un rostro y una voz local. Incluso cuando habla del Barrio El Manzanal, aparece la intención de poner atención en aquello que suele pasar inadvertido.

Mientras proyecta su primera vivienda diseñada completamente por ella y consolida su marca profesional, Neocristi continúa alternando videos planificados con ocurrencias espontáneas. El perfil general de los creadores de contenido de O’Higgins permite conocer otras propuestas digitales desarrolladas en la región.

@neocristi

#greenscreen 😔👌#viral #estudiante #universidad #arquitectura #fyp #parati #storytime #maquetas #tiktokchile #clasesvirtuales

♬ sonido original – Neocristi

Creadores de contenido
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@josefaig_
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