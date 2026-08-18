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Diario Digital

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Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olimpia vs Vasco da Gama. El duelo, a disputarse en el estadio Defensores del Chaco el jueves 20 de agosto, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Esteban Ostojich.

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Tras un empate en la ida, Olimpia y Vasco definen su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará en el estadio Defensores del Chaco desde las 18:00 horas.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Esteban Ostojich.

Los resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana
  • Primera Fase: Trinidense 0 vs Olimpia 1 (4 de marzo)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Olimpia 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Barracas Central 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Barracas Central 1 vs Olimpia 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Audax Italiano 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
  • Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
  • Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
  • Octavos de Final: Vasco da Gama 0 vs Olimpia 0 (13 de agosto)
Horario Olimpia y Vasco da Gama, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olimpia vs Vasco da Gama. El duelo, a disputarse en el estadio Defensores del Chaco el jueves 20 de agosto, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Esteban Ostojich.
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