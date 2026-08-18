Robot humanoide de Unitree supera en velocidad máxima a Usain Bolt

La compañía china Unitree presentó un nuevo robot humanoide capaz de alcanzar una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo, una marca que supera la velocidad máxima puntual registrada por el atleta jamaicano Usain Bolt durante su récord mundial de 100 metros en Berlín 2009.

El robot, bautizado por la compañía como “Superman”, también es capaz de realizar un salto vertical de dos metros. Unitree difundió imágenes de las pruebas como parte de la presentación de su nuevo desarrollo.

De acuerdo con los datos entregados por la empresa, el robot alcanza los 12,66 m/s, mientras que la velocidad máxima puntual de Bolt durante su carrera récord en el Mundial de Berlín fue de 12,42 m/s.

La comparación, sin embargo, corresponde exclusivamente a la velocidad máxima alcanzada en un instante, y no significa que el robot pueda competir con un atleta humano en una carrera convencional.

Una forma particular de correr

En el video difundido por Unitree se observa que el robot utiliza una técnica de desplazamiento muy diferente a la de un corredor humano.

Durante la prueba de velocidad, sus piernas se mantienen muy cerca del suelo y realizan movimientos rápidos, con una zancada relativamente corta. El desplazamiento prioriza alcanzar una elevada cadencia antes que reproducir la amplitud y técnica característica de un atleta.

Según la compañía, esta estrategia permite concentrarse en alcanzar la mayor velocidad posible.

En otra de las pruebas, el robot consigue superar los dos metros de altura en un salto vertical, en un movimiento de carácter acrobático.

Unitree aseguró que “esta nueva máquina ha estado solo en desarrollo durante poco más de tres meses”, por lo que todavía existe margen para continuar mejorando sus capacidades durante los próximos meses.

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Unitree acelera su apuesta por los robots humanoides

La presentación de “Superman” se produce además en un momento relevante para Unitree, debido a su próxima salida a bolsa en Shanghái.

La empresa china forma parte del creciente mercado de robots humanoides que se está desarrollando con fuerza en China, junto a otros fabricantes locales.

Según documentos citados por Business Insider, la operación habría generado una fuerte demanda entre inversores minoristas, con una sobredemanda que superaría las 5.000 veces.

El avance de Unitree se suma a una carrera tecnológica en la que distintas compañías buscan desarrollar robots capaces de desplazarse, saltar y ejecutar tareas cada vez más complejas.

En Occidente, uno de los referentes es Boston Dynamics, cuyos robots han demostrado capacidades avanzadas de movimiento, aunque la compañía todavía no ha puesto a la venta un robot humanoide comparable para uso general.

La demostración de “Superman” vuelve a poner de manifiesto la velocidad con que avanza la robótica humanoide y el creciente protagonismo de las empresas chinas en este sector.