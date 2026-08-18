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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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San Marcos vs Rangers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del campeonato 2026

Te contamos la previa del duelo San Marcos vs Rangers, que se enfrentarán en el estadio Carlos Dittborn el próximo viernes 21 de agosto a las 20:30 horas.

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El duelo correspondiente a la fecha 22 del campeonato 2026 se jugará el próximo viernes 21 de agosto a las 20:30 horas.

Así llegan San Marcos y Rangers

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de San Marcos en partidos del campeonato 2026

San Marcos no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Unión Española. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Rangers en partidos del campeonato 2026

Rangers viene de caer en su estadio ante Magallanes por 2 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 3 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y San Marcos resultó vencedor por 2 a 3.

El local está en el octavo puesto con 30 puntos (7 PG – 9 PE – 4 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (6 PE – 14 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Cobreloa 38 20 10 8 2 16
2 Santiago Wanderers 35 20 9 8 3 15
3 San Luis 32 20 8 8 4 6
8 San Marcos 30 20 7 9 4 8
16 Rangers 6 20 0 6 14 -20

Fechas y rivales de San Marcos en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs Rangers: 21 de agosto – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cobreloa: 31 de agosto – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs D. Copiapó: 5 de septiembre – 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Recoleta: 10 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Curicó Unido: 12 de septiembre – 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Rangers en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 22: vs San Marcos: 21 de agosto – 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Unión Española: 29 de agosto – 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Deportes Temuco: 4 de septiembre – 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs D. Puerto Montt: 8 de septiembre – 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Deportes Iquique: 14 de septiembre – 20:30 (hora Argentina)
Horario San Marcos y Rangers, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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