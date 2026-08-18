Por la llave 3, Santa Fe recibirá a River Plate

El Cardenal y el Millonario se enfrentan mañana por la llave 3 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el Campín, a las 20:30 horas.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Valenzuela Sáez.
Los resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoffs Octavos: Santa Fe 2 vs Caracas 0 (23 de julio)
- Playoffs Octavos: Caracas 0 vs Santa Fe 3 (30 de julio)
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Blooming 1 vs River Plate 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 1 vs Carabobo 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: RB Bragantino 0 vs River Plate 1 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Carabobo 1 vs River Plate 2 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 1 vs RB Bragantino 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 3 vs Blooming 0 (27 de mayo)
Horario Santa Fe y River Plate, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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