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São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar

El resumen del cruce entre São Paulo y Bolívar: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Sudamericana.

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Este martes, Bolívar cayó derrotado 3-1 ante São Paulo en la llave 2 de la Copa Sudamericana. El marcador se abrió al minuto 17 del primer tiempo, luego de una jugada de Luciano. Bolívar empató al minuto 15 de la segunda etapa, luego de que Dairon Asprilla se apoderó del balón para vencer la red rival con un disparo. Con el tanteador igualado, São Paulo no se rindió y consiguió remontar y poner el resultado final 3 a 1 con un gol de penal y otro de cabeza, convertidos por Jonathan Calleri (22' 2T) y por Sabino (30' 2T).

Luciano estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 59 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

Sabino tuvo una gran actuación. El defensa de São Paulo fue importante al convertir 1 gol, robar 3 balones y rechazar 4 pelotas peligrosas.

También tuvo buen desempeño Luciano. El volante de São Paulo anotó 1 gol, realizó 10 pases correctos y se animó a patear 3 veces.

El DT de São Paulo, Dorival Júnior, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Rafael en el arco; Aurélio Buta, Sabino, Domingos Duarte y Iago en la línea defensiva; Newton, Marcos Antônio, Artur, Luciano y Danielzinho en el medio; y Jonathan Calleri en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Alejandro Restrepo salió con una disposición táctica 4-4-2 con Carlos Lampe bajo los tres palos; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría y José Sagredo en defensa; Robson Tome, Carlos Melgar, Erwin Saavedra y Patricio Rodríguez en la mitad de cancha; y Dairon Asprilla y Dorny Romero en la delantera.

Kevin Ortega Pimentel fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Con este triunfo, São Paulo dejó fuera del torneo a Bolívar y accedió a Cuartos de Final de la Copa Sudamericana.

Cambios en São Paulo
  • 71' 2T – Salió Aurélio Buta por Lucas Ramon
  • 79' 2T – Salieron Luciano por Pablo Maia y Artur por Ferreira
  • 85' 2T – Salieron Jonathan Calleri por André Silva y Marcos Antônio por Victor Sá
Amonestados en São Paulo:
  • 26' 1T Danielzinho (Discutir con un rival), 12' 2T Aurélio Buta (Conducta antideportiva) y 33' 2T Luciano (Conducta antideportiva)

Cambios en Bolívar
  • 70' 2T – Salieron Santiago Echeverría por Billy Arce, Patricio Rodríguez por Damián Batallini y Erwin Saavedra por Ervin Vaca
  • 87' 2T – Salieron Dorny Romero por Martín Cauteruccio y Robson Tome por Bruno Miranda
Amonestados en Bolívar:
  • 15' 1T Erwin Saavedra (Conducta antideportiva), 26' 1T Dairon Asprilla (Conducta antideportiva), 39' 1T Santiago Echeverría (Conducta antideportiva) y 18' 2T Patricio Rodríguez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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