Teletón O’Higgins supera las 13 mil atenciones en sus primeros seis meses y prepara campaña 2026

Con un llamado a mantener el compromiso de las comunidades y organizaciones de O’Higgins, el Instituto Teletón realizó en Rancagua su primer “Encuentro de Líderes”, instancia que permitió presentar los principales resultados de sus primeros meses de funcionamiento y comenzar a proyectar el trabajo de cara a la campaña 2026.

La actividad reunió a representantes de empresas, establecimientos educacionales, organizaciones sociales y familias que han sido parte del trabajo de la institución desde la puesta en marcha del recinto.

El Instituto Teletón O’Higgins inició sus operaciones el 6 de enero de este año y, durante sus primeros seis meses, registró 13.390 atenciones a 709 usuarios y sus familias. En el mismo periodo, recibió a 95 nuevos pacientes y entregó o reparó 171 órtesis y prótesis.

El proceso de instalación del instituto todavía es gradual. De aquí a fin de año, se espera concretar el traslado de cerca de 500 usuarios que aún reciben atención en Santiago o en el Instituto Teletón del Maule.

Menos viajes a Santiago para las familias

Uno de los principales cambios que ha significado la llegada del instituto a Rancagua es la reducción de los desplazamientos que muchas familias de la región debían realizar para acceder a sus tratamientos.

El impacto alcanza a usuarios de las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, quienes ahora pueden acceder a sus atenciones en la propia región.

El director del Instituto Teletón O’Higgins, Pedro Caro, destacó este aspecto como “uno de los principales logros para nosotros”.

Según explicó, las familias han podido transmitirles que ya no tener que viajar hasta Santiago significa una mejora en sus tiempos y en su vida cotidiana, al reducir la necesidad de solicitar permisos laborales o retirar a los niños de sus establecimientos educacionales durante largos períodos.

“Conversar con ellos y que nos digan que al no tener que trasladarse a Santiago, les mejora los tiempos, que no tienen que pedir permiso en sus trabajos, o que el retirar a los niños del colegio es mucho más acotado”, señaló Caro, quien agregó que esto se refleja “en la calidad de vida de la familia”.

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A las atenciones clínicas se suman además actividades de rehabilitación y participación en distintas áreas. “Ahora pueden participar de arte, de deporte. Eso es tremendamente satisfactorio para nosotros”, agregó el director.

Los recursos reunidos durante la campaña 2025

Durante el encuentro también se presentaron los recursos reunidos durante la campaña de 2025.

Las empresas y comunidades de O’Higgins lograron recaudar $99.320.762, mientras que las organizaciones sociales aportaron cerca de $60 millones.

Para Caro, la instancia tuvo un significado especial por tratarse del primer encuentro de este tipo realizado en el propio instituto.

“Este encuentro de líderes para nosotros es significativo porque es primera vez que se hace acá en nuestro instituto. Es un momento en el que podemos contarle a la comunidad lo que hemos estado haciendo con lo recaudado el 2025, pero mayor aún el desafío que tenemos para el 2026”, sostuvo.

La experiencia de una familia que dejó atrás los viajes a Santiago

Uno de los testimonios compartidos durante la jornada fue el de David Torres, quien junto a su padre, Jaime Torres Navarrete, ha vivido el proceso de atención en el nuevo instituto de Rancagua.

Su padre relató el cambio que significó contar con Teletón en la región.

“Para nosotros como familia, para mí especialmente que me muevo a todos lados, es una maravilla que esté esto aquí”, señaló, recordando que anteriormente debía levantarse cerca de las seis de la mañana para viajar junto a su hijo hasta Santiago.

Actualmente, David continúa con su proceso de rehabilitación y también participa en actividades deportivas. Según contó su padre, practica levantamiento de pesas y básquetbol en silla de ruedas.

Además, ha experimentado avances en su movilidad, pasando del uso de carros a caminar con muletas.

“Mi hijo se ha desarrollado como persona. Está haciendo deporte acá también. […] Y a pesar de que estaba con carritos, ahora ya está caminando con muletas. Y ese era el logro todo, todo, todo de Teletón”, destacó.

Para Caro, experiencias como esta reflejan parte del objetivo que busca relevar la institución mediante estos encuentros: mostrar los resultados del trabajo realizado y fortalecer el vínculo con las personas, empresas y organizaciones que colaboran durante el año.

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O’Higgins comienza a preparar la campaña 2026

El encuentro también sirvió como punto de partida para proyectar la próxima campaña solidaria de Teletón.

El director del Instituto Teletón O’Higgins aseguró que existe “mucha ganas, mucha motivación” para enfrentar el nuevo desafío y manifestó su expectativa de que la comunidad mantenga e incluso aumente el entusiasmo demostrado durante el año pasado.

La próxima Teletón se realizará el 6 y 7 de noviembre, fecha para la que distintas organizaciones y comunas de O’Higgins ya comienzan a preparar actividades destinadas a reunir recursos y movilizar a la comunidad.

En la región, el desafío será mantener una red de colaboración que involucra a las 33 comunas y que resulta fundamental para que el trabajo de rehabilitación pueda continuar beneficiando a las familias que requieren atención.