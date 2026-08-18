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William Cook y el tesoro pirata que la tradición escondió en Rancagua

La fortuna de un empresario inglés y la coincidencia de su apellido con célebres corsarios dieron origen a una búsqueda que nunca ofreció pruebas.
Inmueble o documento histórico vinculado al empresario inglés William Cook en Rancagua
La fortuna de William Cook dio origen a rumores sobre un supuesto tesoro pirata escondido en Rancagua.

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El tesoro de William Cook es una leyenda construida a partir de preguntas sin respuesta. El empresario inglés llegó a Rancagua a comienzos del siglo XX y levantó uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Después de su muerte, la magnitud de su fortuna comenzó a alimentar especulaciones.

Patricio Díaz González resume las dudas que circularon: de dónde había salido el dinero, cómo había logrado reunirlo y qué ocurrió con esa riqueza. La ausencia de una explicación conocida por los vecinos abrió espacio para una respuesta más atractiva que un inventario comercial o una herencia.

William Cook
Historiador Patricio González explica las dudas que circularon sobre William Cook y por qué se aún se cree que fue un pirata inglés que falleció en Rancagua.

Un apellido asociado con los piratas ingleses

La coincidencia del apellido Cook con navegantes y corsarios británicos ofreció el vínculo perfecto. Con el paso del tiempo, el empresario dejó de ser solo el propietario de un hotel y pasó a ocupar el lugar de un misterioso inglés relacionado con piratas.

La tradición convirtió su dinero en un botín y luego imaginó que permanecía escondido o enterrado en algún punto de Rancagua. El relato no identifica un mapa, una excavación documentada ni un hallazgo verificable. Su centro es precisamente la búsqueda que nunca concluye.

Lo que la leyenda revela sobre la ciudad

Los relatos de entierros aparecen en distintos lugares de O’Higgins. Suelen surgir alrededor de fortunas, propiedades antiguas, cuevas o muertes repentinas. Permiten explicar una riqueza cuyo origen se desconoce y mantienen abierta la posibilidad de que todavía exista algo bajo tierra.

En el caso de Cook, la extranjería y el apellido ampliaron el misterio. La historia tomó elementos marítimos y los trasladó a una ciudad interior, demostrando que las leyendas no necesitan respetar fronteras geográficas para resultar convincentes.

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Fortuna documentable, tesoro no comprobado

La existencia del empresario y su actividad hotelera pertenecen a la reconstrucción histórica. El origen pirata de su riqueza y el escondite forman parte de la narración popular. Esa distinción debe permanecer visible en el titular, la bajada y cada actualización futura.

La leyenda integra la guía de mitos y leyendas de O’Higgins. También puede relacionarse con Juan Nicolás Rubio, otro empresario rancagüino cuya prosperidad fue reinterpretada mediante una explicación sobrenatural diferente.

Mitos y leyendas
de O’Higgins
Castillo Butrón
(Rancagua)
Tito Lastarria
(Rancagua)
Fantasmas Antiguo
Hospital Regional
(Rancagua)
Juan Nicolás Rubio
y pacto con el diablo
(Rancagua)
Cristo de la Hacienda
(Machalí)
Monstruo Laguna
Tagua Tagua
(San Vicente)
Hombre de las Nieves
(Rengo)
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