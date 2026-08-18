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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate

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Hasta Costa Rica, entre el 25 al 30 de agosto, viajarán tres hermanas de Machalí que integran la Selección Nacional de Karate y que participarán en el Panamericano de la especialidad.

Las alumnas del Colegio San Alberto de esta comuna, Agatha Acevedo (Junior -48 kilos), Helena Acevedo (U14 -42 kilos) y Lorena Acevedo (U12 -37 kilos) dirán presente en esta cita. Es más, Lorena llega al certamen como campeona sudamericana 2026.

De acuerdo lo informado por el establecimiento educacional, “este enorme logro es reflejo de años de constante esfuerzo, constancia y disciplina en el Dojo Kenshokan Machalí, bajo la impecable guía y enseñanza del sensei Juan Carlos Pardo y la sempai Verónica Pavez”.

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